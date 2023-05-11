乘風破浪4｜美依禮芽成《浪姐4》黑馬　7年前憑一首歌「血洗B站」

【乘風破浪4／浪姐4／乘風2023】王心凌去年參戰大陸節目《乘風破浪》一舉奪冠，如今節目邁入第4季改名《乘風2023》，日本女星美依禮芽憑藉在二次元圈子的人氣殺出血路，目前在節目人氣排名穩居后座，超過2千9百萬的得票數輾壓眾人，與去年王心凌掀起的回憶殺相較下幾乎平分秋色。



【圖輯】點圖放大看更多美依禮芽IG靚相👇👇👇

+ 34

31歲的美依禮芽7年前以一曲〈極樂淨土〉在大陸爆紅，其中的蝴蝶步和花魁步極具特色，不只在網路掀起模仿潮，也吸引諸多藝人爭相模仿，甚至達到血洗B站的程度。如今她在《乘風2023》初舞台唱跳〈極樂淨土〉，在33位女星中排行第7，節目播出後立即掀起漣漪，大批二次元圈子的鐵粉上網投票，目前總票數已經是第2名謝娜的4倍以上，足見其人氣之高。

【圖輯】點圖放大看《乘風2023》完整參賽者名單👇👇👇

+ 28

粉絲力挺讓她成為輾壓眾星的選手，並以「美依禮芽人氣斷層第一」衝進微博熱搜，美依禮芽表示：「謝謝大家的支持，給了我一直站在這個舞台的力量。我會繼續加油的！」

【同場加映】《乘風2023》未播已有淘汰名單 蔡少芬順利留低陳姓姐姐被叮走（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

延伸閱讀：

當年閨密如今陌路 小甜甜遭批虐狗謝忻選擇為她說話

許維恩也揹假包為何王思佳被罵最慘？網分析主要關鍵

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】