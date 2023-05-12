乘風破浪4｜33歲大陸歌手陳冰驚傳是「麥當勞千金」家世極顯赫

【乘風破浪4／浪姐4／乘風2023】大陸歌手陳冰2014年參加《中國好聲音》爆紅，後來將演藝重心轉往演員，出演多部電視劇、電影，近期她參與陸綜《乘風2023》，竟被爆出疑似是「麥當勞千金」，還傳出員工都在為她投票，引發網友高度討論。對此，陳冰近日也親自回應了。



陳冰10號在微博發文，打趣寫下「不是公主但麥門永存」，間接否認是「麥當勞千金」的傳聞，同時也幽默表示，要發放「金拱門（麥當勞）配送費」，舉辦了抽獎活動，從轉發貼文的人當中，抽取1800個幸運兒，每人贈送9元人民幣。

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事實上，雖然陳冰不是「麥當勞千金」，但其家世還是十分驚人，過去參加《中國好聲音》時，就曾被起底爸爸是海南一家大型餐飲企業的董事長，旗下更是擁有二十幾間餐廳；不過，也有網友發現，其父親的公司是麥當勞在海南當地的代理商，因此「麥當勞千金」的傳聞可能就是由此而來。

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