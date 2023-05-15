乘風破浪4｜網民票選人氣姐姐　徐懷鈺偷懶卻拋離賈靜雯　冠軍是…

【乘風2023／乘風破浪4／浪姐4】賈靜雯與同徐懷鈺、王佳宇、李彩樺、陳意涵在《乘風2023（乘風破浪的姐姐第4季）》組隊，第一公演出合唱〈路燈下的小姑娘〉，徐懷鈺不僅「甩beat」，還忘動作不時偷看組員，讓「徐懷鈺划水」一詞一度登上熱搜，妙的是，雖然負評不斷，但在節目舉辦衝人氣解鎖百萬直拍活動，至昨晚11點，徐懷鈺高達622萬人推薦，竟是賈靜雯獲114萬人的5倍。



【圖輯】徐懷鈺跳舞公然「偷懶」？點圖放大逐格睇她與其他姐姐合唱〈路燈下的小姑娘〉👇👇👇

+ 8

目前人氣排行，來自日本的美依禮芽遙遙領先，成為第一名，第二名則是謝娜，接著是Ella，第4名竟是最近被批評比賽偷懶的徐懷鈺，票數高於210萬票的陳意涵、145萬票的A-Lin。

【圖輯】點圖放大看更多美依禮芽IG靚相👇👇👇

+ 34

其實先前網友爆料徐懷鈺可能因商演太多導致練習時間不足，反觀同組的賈靜雯每天練到半夜，花費的心力差很大，而表演最終他們在千名觀眾中拿到764票，徐懷鈺接受節目訪問時一度哽咽：「我也知道我自己表現沒有非常好，讓自己的隊友承受這麼多的壓力，對她們很抱歉。」

【同場加映】《乘風2023》未播已有淘汰名單 蔡少芬順利留低陳姓姐姐被叮走（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

男偶像被抓包穿「假CK內褲」 親回應認了：買太多不能扔

24歲學霸AV「痛到站不起來」 無預警宣告：全面暫停工作

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】