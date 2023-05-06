長月燼明｜3大劇情彩蛋「羅雲熙伴屍白鹿太催淚」網民喊到眼痛

【長月燼明／內地劇集／大陸劇集】古裝仙俠虐戀陸劇《長月燼明》由羅雲熙、白鹿主演，自開播以來天天躍上熱搜版面，更在短影音平台「抖音」話題播放量更突破200億次，被譽為今年度「現象級爆款陸劇」。而最新劇情當中，白鹿為拯救世界蒼生犧牲自己生命，虐心劇情讓不少網友直呼：「哭到眼睛痛！」



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《長月燼明》劇情彩蛋一、羅雲熙伴屍白鹿，想同生共死

《長月燼明》被廣大網友封為最虐的一集，是白鹿為拯救世界蒼生犧牲自己生命，並喊出名台詞「以我仙髓換你邪骨」，阻止羅雲熙變成魔尊，不明所以的羅雲熙，目睹妻子在自己面前殞落，完全不能接受事實，抱著白鹿的遺體說話，不願替她下葬，甚至把自己關在棺材裡，想要與白鹿同生共死，讓劇情再飆一波熱度。

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《長月燼明》劇情彩蛋二、虐心戲過多，白鹿苦喊哭到眼睛痛

上述那一段名場面，也是羅雲熙與白鹿兩人印象最深刻的一場戲，形容真的是「痛到極致，愛到極致。」由於虐心的戲份相當多，白鹿透露下戲之後她與羅雲熙的情緒經常都緩不過來，哭到雙眼發紅發腫，會對著對方苦笑說：「眼睛痛。」

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《長月燼明》劇情彩蛋三、陳都靈首度挑戰反派惡女

以電影《左耳》、電視劇《七月與安生》大開知名度的陳都靈，有別於以往知性、清新的形象，在《長月燼明》當中首度挑戰反派惡女，在劇中不斷陷害、挑撥、甚至試圖毒殺自己的奶奶及澹臺燼（羅雲熙 飾），還嫁禍給自己的妹妹葉夕霧（白鹿 飾），壞到讓觀眾暴怒，連陳都靈自己也覺得這個角色真的是太壞了，坦言：「第一次對反派這麼生氣，有時會心疼角色的可憐之處，但下一場又會覺得，哇，好氣，就算妳可憐也不能這樣。」

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不過對於觀眾的生氣反應，陳都靈早在戲劇播出前就做好心理準備：「我覺得如果被氣到的話，就還滿成功的，尤其如果在角色以自己的視角闡述故事時，觀眾能稍微的理解她們，我會更欣慰，覺得演繹成功了。」

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