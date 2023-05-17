延禧攻略封宮鬥劇經典！盤點史上最強10大陸劇　三十而已衰在爛尾

【2023陸劇推薦／延禧攻略／三十而已／內地劇集／大陸劇集】每年幾乎都會有兩三部現象級的爆紅陸劇，像是去年的黑馬陸劇《蒼蘭訣》，還有今年古裝劇也已經開出一部《長月燼明》，不只開播以來天天登上微博熱搜，甚至被冠上「古偶天花板」的封號，這就盤點截至2023年為止10部歷年最強陸劇推薦。



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一、《長月燼明》

由羅雲熙、白鹿主演的古裝仙俠陸劇《長月燼明》，自開播以來天天躍上熱搜版面，劇情講述為了解救被滅世魔尊澹臺燼（羅雲熙飾）統治折磨的四洲三界，衡陽宗掌門養女黎蘇蘇（白鹿飾）被掌門以上古神器「過去鏡」送回五百年前，化身盛國大將軍嫡女葉夕霧，阻止彼時尚未被邪念徹底侵蝕的澹臺燼成為魔神。未料，黎蘇蘇化身為葉夕霧之後才發現，魔胎轉世而成的景國質子澹臺燼竟是她葉夕霧的入贅丈夫。

二、《蒼蘭訣》

去年暑期黑馬陸劇《蒼蘭訣》，由虞書欣、王鶴棣領銜主演，剛開播時並不被網友看好，沒想到後期大逆轉。劇情講述仙資平平、天界低階仙女小蘭花，無意間復活了困於昊天塔的三界第一強者，曠世月尊-東方青蒼。意外的結下同心咒，從此兩人同喜同悲、同死同傷；為獲得自由，東方青蒼要犧牲小蘭花解開身上咒術封印，在此過程中，這個斷情絕愛的大魔頭卻愛上了溫順可愛的小精怪。

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三、《陳情令》

《陳情令》是2019年的爆款陸劇，根據墨香銅臭小說《魔道祖師》改編而成，由肖戰、王一博等人領銜主演。以五大家族為背景，講述了雲夢江氏故人之子魏無羨和姑蘇藍氏含光君藍忘機重遇，攜手探尋往年真相，守護百姓和平安樂的故事。肖戰、王一博也因為這部戲打響超高知名度，成為最經典的雙男CP。

四、《三生三世十里桃花》

2017年《三生三世十里桃花》由楊冪、趙又廷領銜主演，此劇可以說是仙俠虐戀劇的始祖。劇情講述青丘狐帝么女白淺（楊冪飾）為了封印擎蒼，而意外失去法力、記憶和容貌，並且落入凡塵與夜華（趙又廷飾）相識相戀、相愛相殺。當年的「十里桃花，窮盡三生等待，只為一場相逢」可說是虐到不少人的心坎裡啊！

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五、《甄嬛傳》

2011年《甄嬛傳》是根據流瀲紫的網絡小說《後宮：甄嬛傳》改編，同時也是開創中國影劇中「宮鬥劇」和「大女主劇」類型的先河。劇情以清朝的雍正帝在位的時期為背景，以人與人之間的勾心鬥角和派系鬥爭為刻畫核心，鉅細靡遺的講述了主角甄嬛如何從一介平民女子開始過關斬將，直到毒殺皇帝並榮昇為聖母皇太后的全過程，身為陸劇迷是不可能沒看過這部的！

六、《延禧攻略》

2018年《延禧攻略》由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱及譚卓主演，講述了一名敢愛敢恨、是非分明的宮女運用自己穿天的勇氣，配合絕妙的智慧而晉昇為皇貴妃的故事。《延禧攻略》不只劇情精彩，就連劇中的精緻服道化都受到海內外廣泛好評，不少劇迷們看完都說這部戲「有毒」會上癮！

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七、《微微一笑很傾城》

2016年《微微一笑很傾城》改編自顧漫同名小說，美女優等生貝微微（鄭爽飾）立志成為遊戲工程師，以暱稱「蘆葦微微」躋身網遊高手。但因拒絕上傳真實照片而慘遭俠侶「真水無香」無情拋棄，卻意外得到江湖第一高手「一笑奈何」的垂青。為了贏得「俠侶挑戰賽」，微微欣然答應與「一笑奈何」結盟並組隊參賽。兩人一路闖蕩江湖早已心靈相通，可微微做夢也沒想到，一路出生入死的夥伴竟然就是同校風雲人物——肖奈（楊洋飾）。

八、《知否知否應是綠肥紅瘦》

2018年《知否知否應是綠肥紅瘦》，改編自網絡作家關心則亂同名小說，由趙麗穎、馮紹峰、朱一龍、施詩、張佳寧、曹翠芬、劉鈞、劉琳、高露、王仁君、王一楠及李依曉等人主演。劇情講述盛家六姑娘盛明蘭（趙麗穎飾）從小聰穎貌美，卻遭遇嫡母不慈、姐妹難纏、父親不重視，導致生母被害去世的困境。在這一過程中，明蘭結識了寧遠侯府二公子顧廷燁（馮紹峰飾），幫過明蘭，也刻薄過明蘭，他見過明蘭軟弱表皮下的聰慧銳利，也見過她剛強性格中的脆弱孤單，對她早已傾心。

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九、《武媚娘傳奇》

2014年《武媚娘傳奇》，由范冰冰、張豐毅、李治廷及張鈞甯領銜主演，以及李解、李李仁、周海媚、任山、張定涵、施詩、孫佳奇及王繪春聯合演出。主要講述中國史上唯一一位被公認的女皇帝武則天的傳奇人生。《武媚娘傳奇》討論話題不只後宮妃子誰最紅，還帶起了不少模仿妝容。

十、《三十而已》

2020年《三十而已》由江疏影、童瑤、毛曉彤主演，以三位三十歲女性視角展開，講述了都市女性在三十歲這一重要年齡節點時，遭遇到多重壓力的故事，是一部以女性為出發點的故事。雖然《三十而已》被網友批評結局爛尾，但仍有不少人覺得劇中的女性金句和人生觀很發人深省，就好比「生活就是，千難之後有萬難」。

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