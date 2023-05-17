全民造星5｜陳彥熹88號「型」到連導師都不為所動　評審回收藍燈

《全民追星5》今晚（17日）繼續進行淘汰，6位參賽者先後登場，包括11號嘅混血兒Born、96號樂庭、88號Philip、5號James、82號Mark Chan同埋63號嘅Bryan，最後有一半跌入復活區。

21歲嘅Philip外表十分成熟。

而相信今集最令觀眾印象深刻嘅，應該會係88號Philip（陳彥熹），面試時，被問到自覺憑咩入到圍，Philip話：「歌聲、毅力，仲有可能我個樣都OK。（你覺得自己係靚仔?）由細聽到大。」被指似MC張天賦嘅Philip，以一曲《小心地滑》令全世界都安靜了下來，不過好在都叫順利入圍。

本集最型應該係Edward Chan收燈呢一瞬間。

Philip繼續以《小心地滑》作為表演項目，並成功得到三盞藍燈，可惜嘅係四位導師完全冇撳燈搶人嘅舉動，咁叫尷尬？未算！事關兩位評審都對Philip填寫「擅長扮型」十分疑惑，而當Edward Chan問完「你覺得自己好型?」之後，竟然得到「你覺得呢？」嘅答案，就係呢一個反問句子，令Edward Chan即時回收藍燈，仲語重心長咁同呢位年輕人講：「係想你明白有啲事情唔係你控制到，要謙虛。」型！

樂庭跳完《特務肥姜 2.0》之後， 並未獲任何藍燈。

96號樂庭喺跳完《特務肥姜 2.0》後，因為透露自己好驚唱歌，而即席被伍姑娘要求唱幾句，呢位18歲嘅小鮮肉喺清唱完Justin Bieber嘅《Love Yourself》之後，成功逆轉評審歡心並獲三盞藍燈，順利入藍組。而另一位獲三盞藍燈嘅82號Mark Chan，其實喺佢一出場時，花姐已經表明「呢個係我鍾意嗰個，佢會幫到大家」之後又大讚佢有觀眾緣，佢最後入藍組。

Mark Chan自彈自唱深得評審同導師歡心。