張學潤Nel Nel離世｜鄰居羅霖上門揭自殺　昨晚一齊食飯冇異樣

著名形象指導張學潤（Nel Nel）於內地驚傳因燒炭離世，享年59歲，不少圈中人都對事件感震驚及哀痛！原來最先揭發今次悲劇的是羅霖，她是Nel Nel鄰居，聯絡不上對方便上門拍門，報警後始知他於家中自殺。



著名形象指導張學潤（Nel Nel）於內地燒炭離世，摯友肥媽對事件哀痛莫名，懷疑對方財困而不敢向人求助。但她透露揭發Nel Nel陳屍家中的原來是羅霖，羅霖近年與Nel Nel於深圳工作，亦是鄰居，前一晚兩人更一齊食飯，當時並不察覺Nel Nel有異樣。

著名時裝顧問Nel Nel驚傳自殺，原來羅霖是首位發現其死訊的好友。（fb圖片）

不過，今日Nel Nel並冇如常上班，羅霖聯絡不到她，黃昏時決定上門拍門，又發現屋內的門鎖被反鎖，於是報警求助。直至消防員到場爆門，方發現Nel Nel已自殺身亡，感到非常震驚，但仍按捺傷痛通知其家人及好友。

羅霖發現Nel Nel離世非常震驚，忍住傷痛通知Nel Nel親友。（Instagram：candylolam）

記者嘗試致電羅霖但冇人接聽，想必非常傷心，因為兩人深交多年，羅霖入娛樂圈前任職空姐，之後正是經Nel Nel介紹下才參選亞姐入行，故Nel Nel可說是她的伯樂！

羅霖與Nel Nel是同事、鄰居、多年好友，近年一齊做直播。（Instagram：candylolam）

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