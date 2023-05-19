《半澤直樹》市川猿之助自殺未遂爸媽雙亡「死因極離奇」遺書曝光

47歲日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）於昨日（18）10點15分左右，在東京目黑區家中輕生未遂獲救，然而同住的7旬父母卻雙雙離世。而他的父母倒地時被蓋上棉被，身體沒有外傷，為了追查死因，警方19日將進行司法解剖。



手寫遺書輕生未遂

綜合日媒報導，市川猿之助當時在地下室房間的衣櫃內，意識模糊，急救人員呼叫能有所反應，同時現場發現繪畫用的畫板上留有疑似遺書，內容寫著「請原諒我先走一步了，真的很抱歉」，文末署名他的本名「たかひこ（孝彥）」，遺書留給一位關係親近的演員朋友「M」。當時他意識模糊，有人詢問他的爸媽呢？開口回答：「在樓上。」

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爸媽解剖死因待查清

76歲的爸爸市川段四郎、75歲的媽媽喜熨斗延子則是在2樓客廳地上被發現，兩人躺在一起，脖子以下共同蓋一床棉被，沒有鋪床墊。爸媽身體沒有外傷，現場也沒有外人入侵破壞的痕跡。警方為此將解剖遺體調查死因，19日還會派員前往醫院詢問市川猿之助。

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市川猿之助染梨園性騷風波

市川猿之助出身歌舞伎世家，5歲就登台演出，憑精湛演技跨界拍電影、電視劇。他2020年在《半澤直樹2》飾演反派上司「伊佐山泰二」，戲裡逼男主角堺雅人，連喊8次「道歉（詫びろ）」大展顏藝的表演深獲日本觀眾好評。然而他給外界「好哥哥」印象，私下驚爆對門下弟子和工作人員性騷擾、職場霸凌，螢幕形象大翻車，週刊《女性SEVEN》記者15日找上他欲採訪，他收起笑臉回應「我沒有義務回答」。隨後18日他試圖輕生獲救，爸媽卻同日雙雙身亡，警方目前不排除全家尋短，或是雙親身亡與兒子有關等種種可能性。

從15日得知週刊將爆出性醜聞，到18日公演臨時喊卡，一家發生不幸慘劇，幕後真相警方將逐一調查。

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