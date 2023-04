草東沒有派對經歷鼓手自殺一年半後復出　粉絲看到這一句秒噴淚

曾奪得金曲獎最佳新人獎的台灣樂團「草東沒有派對」2021年11月遭遇鼓手凡凡(蔡憶凡)離世,讓人哀痛震驚,成員們難以接受好友驟逝,更沉寂一段時間。昨(7)日,草東突在社群寫下「大家晚安,好久不見」,宣布新專輯《瓦合》即將於5月發行,同時還釋出新歌〈床〉的YouTube連結。



網友看到草東新專輯動態,紛紛高呼「歡迎回來」,而點入聽新歌看著新專輯製作資訊時,看到文末「致我們最可愛的凡凡 In loving memory of our friend Fan Tsai」淚目了,直呼「看到個哭死」、「眼淚是繃不住」。

