草東沒有派對經歷鼓手自殺一年半後復出　粉絲看到這一句秒噴淚

曾奪得金曲獎最佳新人獎的台灣樂團「草東沒有派對」2021年11月遭遇鼓手凡凡（蔡憶凡）離世，讓人哀痛震驚，成員們難以接受好友驟逝，更沉寂一段時間。昨（7）日，草東突在社群寫下「大家晚安，好久不見」，宣布新專輯《瓦合》即將於5月發行，同時還釋出新歌〈床〉的YouTube連結。



【圖輯】點圖放大重溫草東沒有派對2017年奪金曲獎的畫面👇👇👇

網友看到草東新專輯動態，紛紛高呼「歡迎回來」，而點入聽新歌看著新專輯製作資訊時，看到文末「致我們最可愛的凡凡 In loving memory of our friend Fan Tsai」淚目了，直呼「看到個哭死」、「眼淚是繃不住」。

【圖輯】點圖放大重溫草東沒有派對2017年金曲獎表演👇👇👇

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