37歲台女星捲黑道大佬婚外情恐被滅口　急發不自殺聲明：無路可走

37歲台灣女星李妍瑾（李妍憬）於8月29號在社交平台崩潰發文，表示自己被一位黑道大哥稱作是婚外情對象，不過她也著急撇清，稱自己並不認識對方卻「無故躺槍」，更透露自己的事業受到影響，該事件讓李妍瑾感到害怕且擔心遭黑道人士報復，對此，李妍瑾30號發出不自殺聲明，並且表示：「目前平安，但實在無路可走了！」



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李妍瑾在不自殺聲明後崩潰表示：「昨天很多網友提供了意見，昨日也打電話給家人一陣哭，來罵的來加油的，而若在我版上在胡言亂語或是在其他平台毀謗本人，我只給3天的時間，將會進行司法程序，目前平安，但實在無路可走了！謝謝朋友們的關心」，她也在文中向對她說「你會安全的」人表達感謝。

李妍瑾8月29號的發文中指出，有位道上曾姓大哥在社交平台辱罵她，據李妍瑾說法，對方「用妓女一詞，還說30萬（台幣）包養我」，李妍瑾對此澄清表示自己真的不認識對方，直喊：「到底我的命要有多苦？我經營直播，一路努力艱辛開業至今，卻無端捲入曾大哥自己聲稱的婚外情，這幾年我工作不停歇，苦苦經營的事業現在都要進行切割、經紀公司也切割，真的有夠倒楣」，而她也透露目前已經向當地律師求助。

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