張學潤Nel Nel離世｜羅霖即趕去現場 親證︰可能因抑鬱症問題
撰文：程嵐風
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著名形象指導張學潤（Nel Nel）昨日（18日）驚傳內地離世，終年59歲。對於有消息指是鄰居羅霖上門揭發事件，報警後得知他於燒炭自殺。羅霖今日（19日）以短訊回覆《香港01》：「因為心情還沒有平復，盡量用文字回答，請見諒！Nel Nel是公司同事發現的，我不是他的鄰居。我17號晚還跟他和公司同事一起吃飯，可能因抑鬱症問題，最近這幾天他是比較情緒低落的，沒有想到18號傍晚就發生這件事，第一時間趕去現場了解，但真的太突然，讓所有愛錫他的家人和朋友們都感到好心痛和難過！他心地善良樂於助人，也是報喜不報憂的人 。願他一路好走！RIP🙏🙏🙏。」
羅霖透露是Nel Nel做她亞姐提名人，大家認識30多年，很不捨。而她今晚會由深圳回港，她說：「家人擔心我，明天中午朋友店開幕，晚上再回深圳協助處理。」
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張學潤Nel Nel離世死因是?
張學潤Nel Nel離世，終年59歲。張學潤Nel Nel生前好友肥媽接受傳媒訪問時，指曾聽聞他早年因為工作頻被...詳情請看。而早前，Nel Nel 曾與陸詩韻做直播，直播一開始時見Nel Nel神情已經...詳情請看。
張學潤Nel Nel的背景
Nel Nel為圈內的形象設計師，曾經為多位明星擔任形象顧問，在娛樂圈人面相當廣。他的爸爸也相當有名，是香港一代球王。年陳冠希舊愛Cammi初出道時，曾被網民嘲是「Nel Nel 2.0」。