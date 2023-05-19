張學潤Nel Nel離世｜羅霖即趕去現場　親證︰可能因抑鬱症問題

著名形象指導張學潤（Nel Nel）昨日（18日）驚傳內地離世，終年59歲。對於有消息指是鄰居羅霖上門揭發事件，報警後得知他於燒炭自殺。羅霖今日（19日）以短訊回覆《香港01》：「因為心情還沒有平復，盡量用文字回答，請見諒！Nel Nel是公司同事發現的，我不是他的鄰居。我17號晚還跟他和公司同事一起吃飯，可能因抑鬱症問題，最近這幾天他是比較情緒低落的，沒有想到18號傍晚就發生這件事，第一時間趕去現場了解，但真的太突然，讓所有愛錫他的家人和朋友們都感到好心痛和難過！他心地善良樂於助人，也是報喜不報憂的人 。願他一路好走！RIP🙏🙏🙏。」

羅霖與Nel Nel是同事、鄰居、多年好友，近年一齊做直播。（Instagram：candylolam）

羅霖透露是Nel Nel做她亞姐提名人，大家認識30多年，很不捨。而她今晚會由深圳回港，她說：「家人擔心我，明天中午朋友店開幕，晚上再回深圳協助處理。」

羅霖發現Nel Nel離世非常震驚，忍住傷痛通知Nel Nel親友。（Instagram：candylolam）

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