漫長的季節劇評｜獲封中國8年內最佳劇集　結局無縫連接「二刷」

【漫長的季節／劇評／內地劇集／大陸劇集】騰訊視頻X劇場的首部作品《漫長的季節》，在收官階段上演了前所未見的豆瓣評分三連漲：4月30日晚，單集時長達到107分鐘的第11集上線，豆瓣評分從9.2漲到9.3；5月1日晚，作為大結局的第12集上線不到3個小時，豆瓣評分就漲到了9.4；5月2日早晨，豆瓣評分再次破紀錄上漲，達到了中國劇集近八年最高的9.5。



《漫長的季節》由辛爽執導，范偉、秦昊、陳明昊領銜主演，4月22日在騰訊視頻獨家上線後，站內熱度很快便突破了2.4萬。電影級別的視聽質感、新穎的「章回體時間線」敘事、主演們顛覆過往形象的演技狂飆，都讓人感到十足驚豔。

第一集時長72分鐘，以三個篇章《姐夫以前開火車的》、《響亮的響》、《那個人又回來了》，將劇集的時間線劃分為2016年、1998年、1997年。三條時間線不僅存在時代背景的差別，而且在影調上、人物狀態上有著鮮明的區分。

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後續幾集，三條線在推進中不斷交織，既構建出龐大、複雜的人性迷宮，又書寫了帶有真實刺痛感的命運挽歌。作為終篇的第12集不僅揭曉了過往謎團的真相，交待了重要角色的結局，而且出人意料地開啟了第四章《往前看，別回頭》。

由於劇中大量細節關聯在一刷時易被忽略，獨特的影像風格也非常值得細細再品，所以很多觀眾選擇「原地二刷」。後勁極大的《漫長的季節》，將一刷的終結無縫銜接到了二刷的開始。

《漫長的季節》章回體時間線帶來連鎖創新

由於章回體時間線的存在，使得有些細節，觀眾在一刷時是很難注意到的。比如直到第12集觀眾才看到，原來兒子王陽（劉奕鐵飾）遺像的位置，之前掛的正是王響（範偉飾）裝裱起來的《樺鋼報》表揚他的文章。

這個替換動作既悲情又諷刺，不僅標誌著人的逝去，也暗示著一個時代的終結，引得無數觀眾唏噓不已。

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其實這兩個相框早就多次出現在鏡頭中。王陽遺像曾多次出現在2016時間線中，《樺鋼報》是王響在1998時間線中掛上牆的。兩個相框在牆上的位置一樣這個細節，相當於早就透露給觀眾了。只是人們很難把兩條線中如此微小的差別聯想到一起。

這種一刷很容易忽略，只有二刷才能捕捉到的細節，在《漫長的季節》中埋了很多很多。在N刷中獲取新發現，必將是很多人的樂趣所在。

《漫長的季節》章回體時間線帶來的創新並不單一，而是更接近於連鎖反應。首先，它增加了劇集整體的懸疑感。在彈幕中，每一集都會有大量推理愛好者依據新線索，針對碎屍案真相提出各種各樣的猜想。然而，幾乎每一個重要的真相，本劇都跑贏了彈幕。導演和編劇把三線交織的位置拆解得非常細緻，即便每條線都是順著講，依然能通過適時的交織，和觀眾玩起腦力競賽。

連鎖而來的另一重創新，在於類型的融合。以往的懸疑劇很難與喜劇元素融合，要麼是喜劇破掉了懸疑的氛圍，要麼是笑點懸浮，讓觀眾笑得很尬。《漫長的季節》卻通過章回體時間線，讓不同的類型元素有機地穿插開來。

在2016時間線裡，老年王響、龔彪（秦昊飾）、馬德勝（陳明昊飾）組團追查套牌車撞人疑點時，經常因為「不著調」和「內訌」而貢獻出讓人開懷大笑的場面。

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隨著1998時間線裡他們青年時的故事越講越多，觀眾對他們老年時的一些「衝動」就有了新的理解。「怪不得」成為了觀眾腦中頻繁冒出的詞彙。二刷時，當觀眾已知青年期的恩怨後再看老年期的重逢，「彪式」喜劇就昇華成了黑色幽默。

連鎖創新最為出彩的，還在於懸疑故事被賦予了時代命題。雖然本劇是原創故事，但其文學性之扎實，不亞於《冬泳》、《平原上的摩西》等打著「東北文藝復興」標籤的小說。

本劇三條時間線交織的點，不僅僅是碎屍案的線索，更多的是幾位主人公在特定環境下的遭遇。正所謂「初看是懸疑，再看是人生」，《漫長的季節》開分9.0源於懸疑案件吸引人，而收官三連漲則源於人物命運感動人。

《漫長的季節》視聽語言打造強烈宿命感

在《漫長的季節》開播初期，網友最常使用的稱讚是「像電影」。這來源於兩個最直接的感官——視覺和聽覺。

本劇的單集時長從41分鐘到107分鐘不等，大部分在60到70分鐘之間。從時長體驗上來講，和電影相當。時長之所以不固定，是因為相對於劇集間的連續性，主創更重視每一集內容上的完整性。

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每一集都有起承轉合，每一集都有核心事件，每一集都有跌宕的人物命運，再加上每一集都有單獨的、契合該集基調的主題曲來助推情緒，使得本劇的每一集都有獨立的觀賞價值。

騰訊視頻的排播方式也非常配合該劇的特點，每天準點更新一集，既不像衛視日更兩集那樣密，也不像國外周播那樣疏。觀眾的體驗，很像看系列電影，每晚一部，頗有儀式感。追劇竟然追出了迷影情懷。

《漫長的季節》很明顯地採用了電影理念去構圖和運鏡。火車從遠處開來，視覺從一個點變成了一條線；王陽給沈墨（李庚希飾）念詩的推鏡頭中，焦點從王陽流暢地過渡到了沈墨的臉上。

最有代表性的，是馬隊長在沈墨大爺家，發現印有「工會」二字暖壺的鏡頭。畫面的主體是馬隊長瞥了一眼鏡子，暖壺被反射在鏡子中的一角。在這個鏡頭裡，暖壺佔據的面積極小，但是通過鏡框的強調，觀眾的視角焦點第一時間就落在了暖壺上。

這個視覺聚焦雖然是由構圖引導的，但是觀眾並不會有被動投餵的感覺，而是充滿了自主發現的快感。

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《漫長的季節》除了流暢的常規轉場之外，還精心設計了多處時間線間的跳轉鏡頭。通過第一集的章回提示，觀眾很快便把握了時間線的辨別方法：2016時間線的標誌是主角們的特效化妝，而1998和1997時間線的區分則在色調上。

利用這一點，本劇拍出了一個令人驚豔的鏡頭。第三集結尾處，1997時間線裡光線明媚。得到沈墨校外交往許可的王陽，心裡樂開了花。他在家裡的洗手池前洗頭，臉上寫滿了對美好未來的嚮往。

然而，就在他俯下頭沖水後，畫面中的色調從亮變暗，氛圍從暖變冷。再抬起頭的王陽，眼神中滿是恐懼與迷茫。無需剪輯，一個鏡頭之內就把觀眾從1997時間線拉回到了1998時間線。這個鏡頭衝擊力太大了，那味兒能一直保持到片尾音樂演奏完。

雖然《漫長的季節》只有12集，但劇組拍攝了三個多月，可謂精雕細琢。電影級的視聽語言運用，打造出強烈的宿命感。

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第九集的1997時間線裡，沈墨的弟弟傅衛軍（蔣奇明飾）被仇家報復打傷。王陽得知沈墨被殷紅出賣給了港商盧文仲，卻討不回任何說法。三個同時跌落到人生最低點的人聚在被打砸後的、雜亂不堪的錄影廳裡。

原本相視卻無言的氣氛就已經很沉寂壓抑了，突然在三人同框的鏡頭裡，燈熄滅了。視覺上的驟變，成為了人物走向宿命終章的催化劑。戲劇高潮與視覺高潮達成了高度統一。

《漫長的季節》一刷的暢快與二刷的回味

X劇場是隨著《漫長的季節》的開播，由騰訊視頻推出的華語精品短劇集群劇場。X代表著無限可能、未知探索和先鋒表達。《漫長的季節》如此高成本的投入，還能在敘事手法、主題探討、選角、配樂、集數、時長等方面遊刃有餘，一定程度上也看出出品方騰訊視頻給予了優秀創作者極大的尊重與支持。

一刷《漫長的季節》的過程無疑是暢快淋漓的。每一集的更新，都伴隨著自媒體的跟進解讀，和網友在社媒上的熱烈討論。每次參與其中，總會發現有人比自己多看到了些細節，恨不得立即再看一遍。

為凸顯劇集品質、傳遞製作誠意，騰訊視頻啟動了全新的定制化運營，更是加強了用戶的關注和體驗。比如每集設計不同的片頭片尾是導演辛爽的一大個人特色，因此騰訊視頻為本劇關閉了「自動跳過片頭片尾」功能，以便觀眾完整體驗導演的藝術創作。

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進入用戶端《漫長的季節》的全新獨立頁卡，人們會看到播放進度條、底層頁、動態彈層均有配合劇集元素的設計，令人耳目一新。「找線索」頁卡下，觀眾可以抽取自己感興趣的線索卡來瞭解劇中的線索關聯，相當於進入了「劇本殺」的搜證環節。

彈幕區更是配合劇集的內容，推出了多項新的互動玩法。在劇情中的時間線變換時，彈幕會倒流，以提示觀眾時間線的跳轉；當畫面中出現燃燒的火焰時，彈幕字體會有扭曲效果……

在用戶體驗上結合劇集特色不斷「做加法」，騰訊視頻參考影迷的迷影情結，將X劇場打造成了劇迷的迷劇聖地。如今劇集完結，超多的場景呼應、嚴密的人物邏輯、深刻的時代反思，都讓人覺得很有二刷回味的必要。

現實中，東北的秋季原本是很短的，通常只有一個月，但劇集中，王響的這個秋季因為勾起了20年前的過往，達成了自我和解，所以特別的漫長。

全劇的尾聲，王響看著天上飄下的雪花，對養子王北（史彭元飾）說：「這雪爸見過。這是從過去來的。」全劇所有的角色再次「登場」，每個人都被這場跨越時空的飄雪所籠罩。一切的一切，似乎結束了，又似乎才剛剛開始。

一刷時我們不認識他們，很多時候看的是熱鬧，渴望的是真相；二刷時我們已經認識了他們，解開了大部分的疑惑，於是品的是人生，回味的是宿命。那些一刷時忽略的伏筆，將成為二刷時待揭的傷疤。

這部值得原地二刷，甚至值得持續N刷的《漫長的季節》，代表了中國劇集製作精品化、表達創新化的開拓方向，樹立了中國劇集高分劇的全新指標。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】