古裝劇《寧安如夢》開播前突遭撤檔　網民料涉男三號聲援白紙運動

原擬於周五（19日）晚開播的，內地古裝劇集《寧安如夢》，臨時宣稱由於「技術性原因」延緩播出，且再播出時間未定。相關做法引發廣泛爭議，有網民就猜測，撤檔原因或與劇中演員曾在微博發布「A4白紙」圖片相關。



《寧安如夢》臨時宣稱由於「技術性原因」延緩播出。（微博）

《寧安如夢》由內地藝人白鹿、張凌赫主演，1989年亞姐冠軍翁虹亦有參演。該劇集更在開播前就突破500萬人次預約觀看，一度被認為有望成為古裝劇新霸主。

周五（19日）下午5時，《寧安如夢》在官方微博宣布，劇集將於當晚7時正式開播，未料卻臨時因「技術原因」延緩播出，並稱「播出時間另行通知」。

去年11月27日，北京的示威者舉起白紙。（Kevin Frayer/Getty Images）

不過，有網民就猜測，撤檔原因或與劇中男三號周峻緯相關。去年11月，內地爆發反對「動態清零」政策的「白紙運動」，27歲的周峻緯當時在微博發布「A4白紙」圖片，以發聲支援，而他的微博帳號亦於今年2月22日突然遭到禁言。因此，有網民猜測，周峻緯的行為疑似觸及官方底線，更直言「刪了男三吧我說真的」、「不刪了他別想播」。

據了解，《寧安如夢》劇情為女主角白鹿周旋三男，因此周峻緯角色難被完全刪除，如今遭臨時撤檔，亦有網民認為《寧安如夢》「凶多吉少」。不過，亦有網民發現，周峻緯參與的內地綜藝節目，仍可在網絡平台中看到，認為劇集撤檔並非與他相關。