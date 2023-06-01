小魚仙真人版｜7個靚女配角IG逐個捉「最美烏蘇拉」人氣力壓Ariel

【小魚仙真人版】迪士尼的最新力作《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）真人版，已於5月25號登上大銀幕！除了艾莉奧（Ariel）的選角飽受爭議外，其餘配角包含艾莉奧的六姊妹、烏蘇拉（Ursula）的人型演員更是充滿話題。這次小編就幫大家整理了「《小魚仙》七大配角演員IG」，最美反派一定要追蹤啊！



一、Lorena Andrea

Lorena Andrea為西班牙和哥倫比亞混血的英國女演員，先前於Netflix《修女戰士》（Warrior Nun）中飾演了修女Lilith，使該劇集成為她的代表作。這回在片中飾演艾莉奧的姐妹「佩拉」（Perla），剛柔並重的氣質也令人驚艷！

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二、Simone Ashley

因《性愛自修室》（Sex Education）成名的Simone Ashley，隨後也在《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第二季中大放異彩，相信熱愛歐美劇集的人們對她肯定不陌生！這次她則因演出《小魚仙》艾莉奧的姐姐「英迪拉」（Indira）再次掀起話題！

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三、Kajsa Mohammar

Kajsa Mohammar為瑞典籍女演員兼模特兒，在片中飾演了艾莉奧的姐妹「卡麗娜」（Karina），有著一頭銀白的長髮和水藍色的尾鰭。除擔任多個服裝品牌的平面模特兒外，也曾參與《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》（Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga）、《維京命運》（Viking Destiny）的演出。

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四、Nathalie Sorrell

美籍英國女演員Nathalie Sorrell，飾演了艾莉奧姐妹之一的「凱絲比亞」（Caspia），不只擁有嫩粉色的飄逸長髮，更有著珊瑚色的尾鰭，一眼就抓住了小編的目光！雖演出的作品為數不多，不過她也在模特兒圈中十分活躍。

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五、Karolina Conchet

亞裔演員Karolina Conchet，歷年演出的作品多為短片類型，這次則在電影裡擔任了艾莉奧的姐妹「瑪拉」（Mala）一角，粉橘交錯的尾鰭顏色，也凸顯出其稚嫩可愛的氛圍。

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六、Sienna King

非裔模特兒Sienna King，在片中演出了艾莉奧姐妹之一的「塔米卡」（Tameka）。高挑纖細的身材，活躍在各大時裝品牌的伸展台，自信爆棚的超模氣場讓人印象深刻。

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七、Jessica Alexander

被譽為最美反派的Jessica Alexander，先是藉著Netflix劇集《正義高材生》（Get Even）打響知名度，這回再因《小魚仙》爆紅。在電影中更完美詮釋出烏蘇拉人型的「凡妮莎」（Vanessa），嫵媚貓眼加上火辣身材不但圈粉無數，更可說是比主角艾莉奧更搶眼的存在！

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