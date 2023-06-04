麥明詩按讚解僱聲明　林作唔排除前度女友幸災樂禍：鬼知佢諗咩

林作「抽水」惹禍，今日遭保險公司解僱！林作前度女友、十優港姐麥明詩在保誠保險公司發出的聲明中按讚，她以短訊回覆《香港01》表示無回應。對於麥明詩高調表態，林作反應冷淡：「哦，咁點呀？（會唔會覺得佢幸災樂禍？）唔出奇吖，哈哈哈！我唔知，我唔知呢個情況佢諗緊咩，但係有可能，絕對有可能，我只能夠咁講，不過唔知，我鬼知佢諗咩。」

林作被炒｜指事業只會更上一層樓：任何同我停止合作公司嘅損失！

林作前度女友麥明詩按讚解僱聲明。（facebook截圖）

林作表示估唔到麥明詩諗乜。（ig@louisa_mak）

短短一小時已有逾4000讚好，網民紛紛留言表示：「早就應啦！」、「做得好」、「應該炒啦，抽水都睇時候啦，社會慘劇仲要抽水，最慘係對d死者家屬真係二次傷害~」、「已經唔係第一次 咁耐先做野」等。

林作之所以咁多人認識，都係因為有個前度女友係十優港姐麥明詩。（資料圖片）

林作被炒丨裕美認同另一半做法「較癲」：分得好清楚唔係認同個犯

荷里活廣場兇案｜林作遭炒魷 保險公司：與公司價值觀背道而馳

鑽石山荷里活廣場周五（2日） 發生謀殺案，兩名分别22歲及26歲女子，遭不相識的39歲男子持魚生刀捅死，令全城震驚及悲痛。向來愛「抽水」的林作出帖放售與鑽石山斬殺兩名陌生女子的疑犯同款波鞋，被網民批冷血，並向保監會投訴。

保誠今午在社交平台發聲明，不點名表示：「知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的『社交媒體指引』，所有員工及理財顧問理應遵守。」