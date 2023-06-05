大S身體極虛弱「不能走太多路」網民一原因痛批活該：自食其果

台灣女星大S（徐熙媛）與南韓歌手具俊曄舊情復燃再閃婚，小S（徐熙娣）更透露，姐姐與姐夫私下互動非常甜蜜，彷彿每日在家上演偶像劇，而具俊曄坦言「大S身子虛弱，不能走太多路」，種種寵妻舉動讓人羨慕不已。然而，卻有網友翻出大S曾為美白無視恐怖副作用吃下「抗凝血劑」，引起網友批評「畸形思想」、「自食其果」。



微博知名自媒體娛樂版主「娛超人」，6月3號以「大S自曝為了美白曾吃過抗凝血劑」為題發文引起網友關注。他表示，因具俊曄在小S節目中指出，「大S身體很虛弱」，讓網友開始擔心其身體健康；不過仔細回想，大S曾說過「只要我活著的一天就要是美的」，無論使用什麼招數，她都會不顧一切嘗試，這也是她對於「美」所抱持的態度。

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「娛超人」接著公開一段節目畫面，為先前中國大陸一檔美妝類綜藝《Beauty小姐》片段，身為主持人的大S在節目中爆料，自己曾為了美白吃下比美白丸更狠的東西，也就是「抗凝血劑」。大S提到，「抗凝血劑」主要用來治病，副作用相當可怕，包括皮膚變得慘白、出血很厲害，若稍微嗑一下或碰到就很容易讓皮膚淤青。

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此外，大S直言，「我只要聽到白這個字，就吃了！」掀起網友大肆批評且登上微博熱搜榜首，「她可能想不到西方現在的審美變成以小麥色為美」、「大S作為公眾人物，不應該宣揚這些危害健康的方式」、「所以說她身體遭的罪都是她年輕時候作出來的」、「反正她現在就活該，自食其果」、「但是我從不覺得她美，至少在娛樂圈很平凡」、「宣揚各種畸形的所謂變美方法，自作自受」。

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