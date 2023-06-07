潘志文因一句話與好友顏國樑決裂？　認近年少接觸：好多人啫住我

「御用中風王」潘志文（潘翁）近日接受港台節目《守下留情》訪問，暢談入行多年的經歷，有如整個演藝生涯的回顧。而節目其中一部分，他說有件事很想澄清，因為兩年前顏國樑接受鄧英敏訪問時講了一句話，事後令很多人誤解潘志文，指他對朋友不好，潘翁決定藉此為自己平反。



事緣潘翁與顏國樑識於微時，他60年代末加入香港電台，之後又同顏國樑一齊學播音，潘翁形容兩人是沙煲兄弟，更在節目中透露顏國樑很喜歡聽廣告學語氣練好播音。不過21年顏國樑接受鄧英敏《老友鬼鬼》訪問時，就曾講過潘翁當年一句說話「殺傷力好大」。

顏國樑在訪問中說，潘志文的一句話殺傷力很大，其實他是想講，自己因這句話決定發奮，離開警隊轉做特約。（《老友鬼鬼》截圖）

顏國樑在節目上指出，自己當年轉了去做輔警，月入只得千幾蚊，而當時已是當紅小生的潘翁則很有人情味，特地去警署找他食飯，顏國樑說：「食完飯大家爭畀錢，佢講咗一句話，好犀利，好有殺傷力，佢話你唔好同我爭，我搵錢易你好多。」主持鄧英敏就回應：「大家好朋友唔應該咁講嘢。」不過顏國樑都明白對方用意，亦因此決定「人望高處」，離開警隊轉做特約演員。

主持鄧英敏覺得潘志文不應該這樣說話。（《老友鬼鬼》截圖）

訪問出街後，原來潘翁面對不少輿論，有人跟他說：「乜你咁冇朋友，咁冇兄弟，你咁講嘢嘅！」含冤的他，於是藉著節目釐清誤會，潘翁表示：「佢話我當年好紅、搵好多錢，佢就咁啱比較失意，去做返輔警嘅時期。有一日我做完嘢搵佢食飯，食完我哋爭埋單，佢話潘志文話：『爭乜鬼吖！我搵錢易過你，我畀啦！』」

潘志文（中）日前去香港電台《守下留情》接受訪問。（fb@亨恒勤專頁）

他澄清：「唔係話我搵錢易過你，等我畀啦，我係話，我搵錢多過你呀，爭乜鬼啫？我畀啦！我係咁樣講，分別喺邊呢？分別就係，我搵錢係唔容易，我唔會易過你，但我真係搵得多過你，我辛苦嘛，咪搵得多過你囉，咁咪我請囉，又唔係多。佢講返起依件事，咁我依家就講返個真相出嚟，可能佢唔記得咗。」

潘志文當年是當紅小生，他指自己賺錢多，但一點也不容易，但他認為食得鹹魚要抵得渴。（網上圖片）

主持人問到有否跟此事影響與顏國樑的感情，潘翁亦沒有正面回答，不諱言兩人少接觸，只說：「近年來我哋比較少接觸，少來往，大家都好少見面，自從呢個訪問出咗街就好多人『啫』住我，話乜你咁樣對朋友，我唔係喎，我唔係咁講喎，事實上我係話我搵錢多過你，我請啦，呢個都係事實。我都出心㗎嘛，都係對你好㗎嘛。」

當年顏國樑訪問出街後，很多人說潘志文對朋友不好，他似乎心裡有條刺，要在訪問中澄清。（資料圖片／葉志明攝）