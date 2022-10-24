林志穎車禍3個月後「復出」時間點疑曝光！獲大量內地真人騷接洽
撰文：聯合新聞網
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林志穎今年7月因Tesla自撞發生車禍住院，雖日前已返家休養，但因始終未露面，讓人擔心，而他15號48歲生日，在社交平台分享微笑準備切蛋糕的慶生照。今（24號）有傳媒報導，儘管目前林志穎仍在家休養，但許多工作已經找上門。
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據《CTWANT》報導，雖然林志穎目前仍在休養中，但已有許多檔大陸真人騷正在向他洽談，還希望能搶在他首次復出時合作。報導中也提及，林志穎預計明年2023年復出。
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