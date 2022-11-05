林志穎車禍3個月暴瘦 拖老婆陳若儀出街曬太陽 浪漫約會照曝光
撰文：中天新聞網
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林志穎7月22日發生嚴重的Tesla特斯拉自撞意外，車輛原地起火燃燒，導致駕駛重傷、父子雙雙送往林口長庚醫院急救，所幸現場民眾見義勇為，將林志穎父子抱出車外，才未釀成更大憾事。
慶幸的是，林志穎8月時已順利出院、返家休養，他在3日與愛妻陳若儀就分享了一同出門曬太陽的動態，看上去心情相當不錯（點擊放大瀏覽）：
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林志穎8月返家休養後，身體恢復狀況十分不錯，陳若儀不時就會曬出一家人享受天倫之樂的時光，10月15日適逢林志穎48歲生日，林志穎也難得更新社群媒體，曬出慶生正面照，臉上完全不見傷疤。
而他3日又PO出一張陽光透過樹葉照射下來的照片寫下：「好天氣曬曬太陽走一走」，陳若儀也拍了一張藍天白雲的美景照表示：「今天中午跟老公頂樓曬曬太陽，吸收維他命D」，看得出來隨著林志穎康復，一家人也逐漸重回生活軌道。
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事實上，10月時網路上就瘋傳一則林志穎開著車的影片，只見畫面中的林志穎身穿簡單的藍色長袖T恤，戴著墨鏡坐在駕駛座，雖然身形明顯消瘦許多，但心情似乎很好，車開到一半還豎起大拇指。
而值得注意的是，林志穎開的車已不是特斯拉，而是選了以安全性能著稱的名車。不過對於林志穎是否真的已能夠自駕，經紀公司當時也低調回應：「目前還在休養當中，不做任何回應，謝謝。」
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