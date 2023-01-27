天龍八部之喬峰傳影評｜打戲連場驚為天人　不及甄子丹曬演技吸睛

【天龍八部之喬峰傳／影評】筆者其實沒看過金庸的武俠小說，對於金庸角色的印象多半來自早期港產片，不過看《天龍八部之喬峰傳》也時常感覺到一種「這裡好像有一大段故事要講？」、「這個人好像很重要？」但因為電影只有兩小時又要講喬峰的大部分故事，所以節奏飛快，大致上每個角色比以前玩的RPG遊戲還要像是工具人，都是那種「你是兇手吧？」「不，我不是」然後打架，接下來再重複一遍又一遍，最後才找到兇手。



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聽說「聚賢莊戰役」是喬峰最經典的一戰？雖然擺置在中段，但確實是全片最好看一段打戲，尤其是開頭喝斷義酒的一大段戲，情緒鋪陳非常好，只是正式打起來給人一種斷裂感，喬峰有時大開殺戒，有時又有所保留，據說幾個經典角色的戰鬥技巧都各有不同？像是游氏兄弟的刀與盾的攻守合一，玄英大師的少林拳法，外加丐幫四長老，但打到後來似乎沒差多少？只有一開始比較驚艷。

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赫然想起這是丹爺第二次用「降龍十八掌」，上次是《龍虎門》的小龍，只是相較於漫畫改編的炫目神迷，這次拍喬峰的「降龍十八掌」似乎比較沒那麼花俏。然後同樣是武打高手的吳樾，如今不知為何胖得驚人，兩位高手的對招也被大量特效消磨得很荒謬。

我原本以為甄子丹的執導功力比較糟，在於幾場運鏡看起來都很混亂，浪費了甄子丹、吳樾還有徐向東的武打功力。

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但後來我發現我錯了，甄子丹的演技還是比較糟的，尤其是哭戲，每次要哭不哭的時候，都想勸丹爺不能哭就別勉強了。但想想甄子丹再怎麼說，都可能是華人最後一個武打功夫巨星，還是不忍苛責，甄子丹拜託請繼續再演動作片。

雖然沒看過《天龍八部》，但看到段正淳、段譽還有阿朱這些工具人角色，突然想到多年前蘇見信的手遊廣告「段正淳納命來」「妳為什麼要代替妳爹」，再加上那段戲實在拍得太矯情了，當下不小心在電影院笑出來。

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