41歲廣末涼子仍滲少女味　與16歲自己「合體」拍廣告零違和感！

被譽為「20世紀末最後的美少女」的日本女星廣末涼子，出道接近30年但外貌氣質一如初出道的模樣。近日41歲廣末涼子再度展現其美魔女特質，已成三子之母的她為日本麥當勞拍攝廣告，以後製技術和年僅16歲的自己「同框」亮相。廣告原意是希望突顯煙肉薯仔批，事隔25年美味依然，但不少網民在收看廣告後，都驚歎廣末涼子如何能將氣質和樣貌都可保持與25年不變，依然滲出少女味。



廣末涼子早在 14 歲贏得廣告比賽冠軍而出道，16歲時更憑著傳呼機廣告紅遍全日本，當年甚至能以新人姿態參與《NHK紅白歌唱大賽》，與松田聖子和岩崎良美齊名；日劇《悠長假期》和《將太的壽司》更成為不少80後和90後的回憶。廣末出道以來均以清純外表和鄰家女孩的健康形象示人，即使其後因學業和工作種種的壓力，讓廣末身心出現狀況，發胖、流連夜店、奉子成婚等負面新聞接踵而來，都未有令她的人氣下滑。

心態決定外貌

經歷兩段婚姻的廣末涼子，分別誕下兩男一女，但並未因而帶來「大媽味」。三年前在《乒乓情人夢》以38歲之齡扮演中學生已教人吃驚，這次的廣告更是將自己16歲的樣子同框對比，「兩人」皆以一頭俏麗短髮滲出少女味，同框對比居然沒有差異。曾揚言要在變成大嬸後退出演藝圈的廣末涼子，認為她的凍齡之道是不會把不幸掛在臉上。她相信吸引力法則，只有經常笑才會感受到人生的悲苦，才可以保持外表年輕。

41歲廣末涼子騷長腿，少女味十足。（IG圖片）

多食蔬菜減少食油膩食物

話雖如此，但廣末涼子都曾在訪問中講述自己的凍齡飲食之道。廣末涼子不會以不食早餐作修身，反而是會每天早上用新鮮生果榨成果汁，既可補充膳食纖維，又可以加強腸道蠕動，幫助排毒。

如果需要外出拍攝，她就會自備午餐盒，加入藍莓和菠菜等抗氧化食材，製成可翻熱的沙律午餐盒。即使要進食外賣便當，也會盡量避免油膩食物。