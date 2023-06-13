F.I.R.前主音Faye詹雯婷官司敗訴 告陳建寧偽造文書不果反遭起訴
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
F.I.R.飛兒樂團前主音Faye詹雯婷曾控告樂團鍵盤手陳建寧、華研董事長呂建清及總經理何燕玲3人涉嫌偽造文書，陳建寧則反告詹雯婷誣告及妨害名譽等罪，刑事局鑑定簽名確實由詹雯婷親簽，前年台北地檢署均不起訴處分。案件經高檢署發回續查，北檢依筆跡等證據，認定文件由詹雯婷親簽，依涉嫌誣告起訴詹雯婷。
Faye是飛兒樂團首任主音，2004年以歌曲〈Lydia〉走紅於華語歌壇，2018年2月Faye宣布單飛。她退出樂團後，開始與經紀公司互告。
【圖輯】點圖放大看更多Faye詹雯婷IG近照👇👇👇
+14
詹雯婷否認她曾與華研簽署履約保證書，文件遭人偽造簽名，於是控告陳建寧、呂建清及何燕玲等人，涉犯偽造文書罪；陳建寧則反控詹雯婷誣告及妨害名譽罪。
檢方為了釐清事件始末，曾傳喚詹雯婷、陳建寧和結他手黃漢青等人出庭作證，將文件送到刑事局鑑定筆跡。經查發現，詹雯婷確實同意在保證書上簽名，不過簽署履約保證書與簽約又有差異，雙方容易對授權演藝範圍產生誤會。
【相關圖輯】Faye詹雯婷原來係台灣富二代？圈中8位背景超狂藝人逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
北檢前年予以不起訴處分後，詹雯婷曾在社交平台上貼文表示「既然想提告，就是沒有誤會、沒有忘記，沒簽就是沒簽」。陳建寧則曾向經紀人回應「Faye總是忘東忘西，他不怪Faye」。案件經高檢署再議，發回北檢續查。檢方認定詹雯婷明知保證書上是她簽名，仍控告陳建寧等人。北檢依涉犯誣告罪起訴詹雯婷、陳建寧等人獲不起訴處分。
「劣跡藝人」福原愛疑解禁參戰《乘風破浪4》大陸網民睇法一面倒乘風破浪｜網傳第4季選手名單 許靖韻越級挑戰梁靜茹李玟詹雯婷乘風破浪｜Faye詹雯婷自揭放棄參賽真正原因 直指勾心鬥角很可怕Faye詹雯婷拍新歌MV意外受傷！臉色變白嘔心反胃：以為心臟病發2022跨年｜Faye唱〈Lydia〉前奏一響全場暴動！網民：回憶返晒嚟F.I.R.前主音詹雯婷被迫退團？怒告陳建寧偽造文書：沒簽就是沒簽
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
F.I.R.前主音Faye詹雯婷「被退團」官司為何敗訴？
檢方為了釐清事件始末，曾傳喚F.I.R.前主音Faye詹雯婷、陳建寧和結他手黃漢青等人出庭作證，將文件送到刑事局鑑定筆跡。經查發現，詹雯婷…【點擊連結了解】