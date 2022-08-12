乘風破浪｜網傳第4季選手名單　許靖韻越級挑戰梁靜茹李玟詹雯婷

台灣女星王心凌近期參加《乘風破浪》第3季，以一首「愛你」掀起超多人的回憶殺，最後也翻紅順利奪下總冠軍。而比賽剛落幕，據傳第四季正準備中，選手名單也在陸網瘋傳，不少香港有名女星都在其中。



【圖輯】點圖放大看陸網瘋傳的《乘風破浪》第四季參賽者名單👇👇👇

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8月10號微博瘋傳《浪姐4》的參賽名單，其中有因《三十而已》爆紅的女星江疏影，還有歌手薩頂頂、陳粒，以及2017年與饒舌歌手PG ONE傳出桃色風波的李小璐等等；除此之外，不少香港人熟悉的知名女星也在名單上，例如李玟、F.I.R.前主音詹雯婷、曾之喬、梁靜茹、郭靜、戴佩妮，強大陣容讓粉絲超期待。

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而消息也指出，第一季的孟佳、第二季的楊丞琳和剛成團的于文文，也將回歸帶隊協助第四季成員。但許多網友對此表示質疑：「可是，《乘風破浪3》才結束吧」、「有必要這麼急嗎」、「還有...迷惑...」、「曾可妮30了？這名單不對吧」。

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