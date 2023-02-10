「劣跡藝人」福原愛疑解禁參戰《乘風破浪4》大陸網民睇法一面倒

福原愛和江宏傑離婚後聲勢大不如前，在大陸、日本都失去觀眾緣，而大陸話題節目《乘風破浪》第4季即將開始錄製，網路上流傳一份名單，福原愛的名字驚見其中，讓許多大陸網友不解，直呼：「她不是劣跡藝人嗎？」



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福原愛和江宏傑婚姻風波不斷，她被爆和「橫濱男」出軌搞不倫，人氣一落千丈，就連一向挺她的對岸，也不有好感。今微博上流出「浪姐4」名單，有Avril Lavigne（艾薇兒）、新加坡女子團體「BY2」姐姐孫涵「Miko」、台灣有徐懷鈺、A-Lin、詹雯婷，而陳小春和李承鉉的老婆應采兒和戚薇也都在名單中。

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福原愛在大陸頗受歡迎，但因她捲入不倫風波，日前她向「橫濱男」前妻公開致歉卻又刪文，導致大陸網友對她越來越反感，並不樂見她參賽。

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