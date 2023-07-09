天龍八部｜文詠珊演王語嫣被批太MK缺仙氣　數8套陸劇陷選角爭議

【天龍八部】一部好的劇除了劇情之外，「演員」也是非常重要的一環，特別是現在很多劇都是改編小說或漫畫，原本書中就會對角色外貌有描述，書迷們心中也都有理想的形象，傳出真人化消息大家最關心的就是「選角」！



這次就要來盤點那些選角引起爭議的陸劇，有些真的是慘不忍睹，有些則是憑藉超強演技逆轉負評，來看看有哪幾部劇吧？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《天龍八部》

最近引起話題的新版《天龍八部》，改編自金庸的同名小說，由楊祐寧、白澍、張天陽、文詠珊、蘇青、何泓姍領銜主演，金庸改編的劇已經有太多經典版本，一比較就變得非常明顯，楊祐寧飾演的喬峰少了點粗獷的氣息，和黃日華、胡軍相較整個年輕許多，也沒有那種英雄的氣魄。

之前因為《雲頂天宮》被批評，白澍還特別寫了免責聲明，這次他飾演段譽也不太行，明明本人是個帥哥，配上段譽的造型就是怪怪的，段譽有陳浩民和林志穎兩大典範在前，翩翩的公子哥卻變成一個傻少年，當然不能只怪演員，這劇情完全沒幫他加分！

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說到《天龍八部》就不能不提神仙姐姐，文詠珊這是飾演王語嫣，前有李若彤和劉亦菲兩大古裝美女，文詠珊本身也很美，但是服裝造型真的不給力，完全沒有仙感啊！

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二、《千古玦塵》

《千古玦塵》由周冬雨、許凱主演，周冬雨飾演的上古也是被網友吐槽，表示她不適合古裝劇，撐不起美女角色，一播出後卻成為網友的表情包大全，不過隨著劇情演進，周冬雨的演技也漸漸扛住這個角色，還是虐得觀眾一把鼻涕一把眼淚啊！

三、《長歌行》

《長歌行》改編自夏達的同名漫畫，由迪麗熱巴和吳磊領銜主演，因為是漫畫所以原本就有女主角的形象，當初公布選角熱巴的異域臉蛋也被網友吐槽不適合，加上幾波定妝照的造型都不夠給力，但真正播出後熱巴憑著過硬的顏值扛住啦！雖然和漫畫是不同形象，但整部劇的評價還是不錯的！

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四、《情深緣起》

《情深緣起》改編張愛玲小說《半生緣》，由劉嘉玲、蔣欣、鄭元暢主演，劉嘉玲和蔣欣在劇中飾演姐妹，兩人實際年齡相差16歲，站在一起不像姐妹，雖然劉嘉玲還是很美，但是在小說裡兩人的設定都是20幾歲的少女，也被網友吐槽氣場太強大，演不出楚楚可憐身世淒涼的感覺，加上劇情也被亂改一通，完全沒有加到分，只能說選角跟編劇都很重要啊！這麼好的經典作品，為什麼不能好好照著演！

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五、《大秦賦》

《大秦賦》由張魯一、段奕宏、李乃文、朱珠、辛柏青、鄔君梅等領銜主演，是《大秦帝國》系列第四部，這個系列之前每一部都超高好評，觀眾也是期待萬分，這次的故事從秦王嬴政出生時講起，劇組卻直接讓40歲的張魯一演13歲的少年嬴政，這已經不是演技問題，是完全的不適合，甚至演趙姬的演員都比他年輕，母子同框超級違和！

六、《愛我就別想太多》

《愛我就別想太多》由陳建斌、李一桐、潘粵明等主演，講述身家數十億的集團董事長李洪海與服裝設計師夏可可，兩人相遇相戀的故事，50歲的陳建斌和30歲的李一桐，怎麼看都不搭啊！雖然兩人演技沒問題，但過大的年齡差整個變爺孫戀，這CP怎麼也嗑不下去啊！

七、《神鵰俠侶》

金庸的經典之一《神鵰俠侶》也曾被翻拍多次，2014年版本爭議最大的就是陳妍希飾演的小龍女，大家都知道姑姑是仙氣美人，前有陳玉蓮、李若彤、劉亦菲的經典版本，一對比之下陳妍希就顯得太過可愛，不過同一齣戲的張馨予卻被封為「史上最美李莫愁」。

八、《三生三世十里桃花》

《三生三世十里桃花》改編自唐七公子同名小說，由楊冪、趙又廷領銜主演，當初公布選角大家也是對趙又廷非常有意見，因為小說中的「夜華」是四海八荒第一美男子，電影版更是由楊洋出演，不過趙又廷憑藉整容式演技，完美詮釋夜華，成功逆轉負評！

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