陸劇推薦｜長月燼明輪迴虐戀史上最催淚！數7套此生必看古裝陸劇

【2023陸劇推薦／長月燼明／蒼蘭訣／周生如故／東宮／內地劇集／大陸劇集】近年來口碑火爆的作品裡，大多都有涉及前世今生、仙妖戀等題材的劇情，其實從2011年的《步步驚心》開始，陸陸續續有劇組推出各式各樣的「古裝虐戀」，鐵了心要讓觀眾哭到一把鼻涕、一把眼淚，現在就一起來看看7部網民激推的「虐戀古裝劇」有哪幾部吧！



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一、《周生如故》任嘉倫、白鹿

《周生如故》絕對是近年來的「BE天花板」！故事講述的是小南辰王周生辰（任嘉倫飾）和清河名門漼家的獨生女漼時宜（白鹿飾）之間的故事，周生辰立志一生效忠國家，態度嚴謹且謙遜，而漼時宜是未來的太子妃，兩人相遇後透過簡單的相處模式便日久生情，但兩人礙於身分仍無法相愛，周生辰更是被汙衊、陷害，漼時宜最終也選擇跳樓自盡。

有看過這部的網民們，絕對都會記得時宜自盡前的說的那句話：「周生辰，我來嫁你了」，就連小編看到這裡時已經哭到不能自己了！在不對的時間遇上了對的人，真的讓全網都哭到超崩潰，但劇組隨後便推出續集《一生一世》，兩人也終於在成功的這世相愛相守。

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二、《東宮》彭小苒、陳星旭

《東宮》改編自匪我思存的同名小說，故事講述一位受眾人喜愛、靈動可愛的西州國九公主曲小楓（彭小苒飾），她為了與中原的皇子李承鄞（陳星旭飾）成婚，踏上了前往中原的旅途，兩人的愛情糾葛交織，最終變成了一場悲劇，留下了深深的印記。

劇中最經典的畫面便是曲小楓用自己的命，換得各國的安寧，唯獨留下自己最心愛的李承鄞孤獨終老，這一幕不曉得讓多少網民哭完一整包衛生紙！甚至還有網民稱它為「史上最悲古裝劇」。

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三、《蒼蘭訣》王鶴棣、虞書欣

《蒼蘭訣》是由王鶴棣、虞書欣兩人擔綱主演，劇情講述一位天界低階仙女小蘭花（虞書欣飾），無意間解開困於昊天塔的「三界第一強者」東方青蒼（王鶴棣飾）的封印，兩人也意外地結下了同心咒，自此之後同喜同悲、同死同傷，為了獲得自由，東方青蒼決定犧牲小蘭花，解開身上的咒術封印，然而過程中，曾經斷情絕愛的大魔頭卻漸漸愛上了這個溫順可愛的小蘭花。

雖然兩人各自背負著重大的使命，但還是很努力地想要朝彼此靠近，最後小蘭花不惜犧牲自己也要解救蒼生，最終倒在東方青蒼的懷裡，這一段真的讓超多網民都哭到無法自拔，不愧是2022年最大的影劇黑馬，也有很多人紛紛期待兩人的二度同框！

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四、《長月燼明》羅雲熙、白鹿

《長月燼明》一部改編自藤蘿為枝小說《黑月光拿穩BE劇本》，劇情講述一個被魔神澹臺燼（羅雲熙飾）統治折磨的世界中，衡陽宗掌門的養女黎蘇蘇（白鹿飾）為了解救世界，決定化身葉夕霧並回到500年前，阻止尚未被邪念徹底侵蝕的景國質子澹臺燼成為魔神，但沒想到澹臺燼竟然是葉夕霧的入贅丈夫。

在過程中，魔神澹台燼和黎蘇蘇經歷了人、神、魔三世的輪迴，兩人的感情路也非常坎坷，過程中的甜蜜和虐心交織，就連粉絲都看到無法自拔，甚至還被網民譬為是「2023古偶天花板」！

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五、《香蜜沉沉燼如霜》鄧倫、楊紫

陸劇《香蜜沉沉燼如霜》由鄧倫、陳鈺琪、羅雲熙等人共同主演，劇情圍繞著三生三世的虐戀展開，講述了花神梓芬和水神洛霖的姻緣被天帝拆散的悲劇，梓芬含恨而終，並在臨終前誕下了一個女兒錦覓（楊紫飾），但錦覓自小服下了斷情絕愛的「隕丹」，所以對情愛都沒有任何概念，直到遇到真愛天帝之子旭鳳（鄧倫飾）才開始心生憧憬，但也因為彼此的誤會和嫌隙而難以相守。

雖然主角鄧倫、楊紫二人的愛情戲已經足夠虐心，但很多網民也注意到了潤玉（羅雲熙飾）的默默付出，到後來還是只能獻上祝福，放錦覓去追尋自己的真愛，把整部戲演成了「最後的傷害由我一人承擔」的畫風！

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六、《琉璃》袁冰妍、成毅

《琉璃》是由成毅、袁冰妍、劉學義、張予曦等人主演，故事講述一位天生「六識」殘缺的少女褚璇璣（袁冰妍飾）和離澤宮弟子禹司鳳（成毅飾），在愛情和前世陰謀的雙重壓力下攜手共對，經歷了各種血雨腥風的考驗。

某些劇只虐人三生三世，但《琉璃》虐了多達十生十世，前九次輪迴甚至都是以悲劇收場，但最終惡人都被伏誅，武林也重新恢復了平靜，璇璣和司鳳兩人也收穫了珍貴的愛情。

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七、《步步驚心》吳奇隆、劉詩詩

這部在2011年播出的《步步驚心》完全就是經典中的經典！劇情講述張曉（劉詩詩飾）因一場車禍，穿越回18世紀，化身為16歲清朝少女馬爾泰·若曦，並捲入宮廷的權謀爭鬥之中，個性囂張跋扈的她，完全不符合古代女子的溫婉保守形象，因此經常與阿哥們產生口角、打打鬧鬧，但從小的玩伴們長大後，各自為了爭奪皇位的場面也讓若曦備受煎熬，最終只留下了乾隆的骨肉，便倒在十四阿哥的懷裡離世，相信只要有看過這部劇的大家，到現在只要再聽見「三吋天堂」這首歌，腦中絕對都還是會想起《步步驚心》這部經典作！

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