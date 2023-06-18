2023陸劇推薦｜盤點6套內地劇集續作《慶餘年2》、《三生三世3》…

【2023陸劇推薦】2019年創下百億流量的陸劇《慶餘年》，在當時播畢後就引起廣大迴響。時隔多年，總算在前陣子官宣開拍第二季，除了肖戰之外其餘原班人馬都會回歸。



下列同步整理6部即將推出續集的陸劇推薦…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

一、《慶餘年2》

《慶餘年》由張若昀、李沁主演，是根據網路作家貓膩的同名小說改編，劇情圍繞在身世神秘的少年「范閒」身上，講述他遊走於家族、市井、江湖、廟堂等多方勢力，同時也探查自己屢遭刺殺的原因。《慶餘年》第一季主要描述范閒在南慶京都追查刺殺的幕後黑手，第二季的故事背景將在北齊上京，講述慶帝與陳萍萍同意用前北魏諜報首領肖恩交換言冰雲，並派范閒親率南慶使團負責此事。

二、《大宋少年志2》

《大宋少年志》由張新成、周雨彤主演，故事結合了古裝、諜戰、動作、冒險、愛情等元素，故事背景設定在北宋和夏國，講述在長達百年的戰爭之下，6名少年們組成了秘閣第七齋，為了守護江山社稷和百姓平安而浴血奮戰。《大宋少年志》第二季去年已經開拍，七齋人員也將全數回歸。

【相關圖輯】2023下半年陸劇推薦：邱澤《唐人街探案2》龔俊《我要逆風去》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

三、《傳聞中的陳芊芊2》

古裝架空勵志劇《傳聞中的陳芊芊》，由趙露思、丁禹兮主演，講述生活於現代的編劇陳小千穿越到她自己寫的劇本中，而且還是第三集就會被韓爍毒死的三公主，為了保命她只能趨吉避凶，後來又無意間令男主愛上自己。這部戲雖然是趙露思和丁禹兮的走紅之作，不過有傳言第二季原班人馬可能不會全數回歸，且楊洋有望成為新男主角人選，而鄭業成及宣璐也是新配角人選。

四、《警察榮譽2》

《警察榮譽》由張若昀、白鹿主演，劇情圍繞在四名實習警員上，講述他們經歷各類案件洗禮後逐漸成長，最後成為合格人民警察的故事，且劇中有很多接地氣的警民互動，也令劇迷感到很有共鳴。日前《警察榮譽》也宣布開拍第二季，不過還不確定會不會是原班人馬回歸。

【相關圖輯】2023古裝陸劇熱度排行TOP 9《長月燼明》羅雲熙白鹿床戲尺度超大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

五、《贅婿2》

《贅婿》由郭麒麟 、宋軼主演，是根據作家憤怒的香蕉同名小說改編。這部戲在開播初期，因為打著《慶餘年》原班人馬的旗號而備受關注，首播就創下驚人的播放量。故事圍繞在蘇氏布商家上，講述贅婿寧毅（郭麒麟 飾）幫助幫助妻子蘇檀兒（宋軼 飾）一起經商搞事業，最後成為江寧首富。《贅婿》第二季續集日前已確定開拍，只不過女主角有可能會換成金晨。

六、《三生三世步生蓮》

作為三生三世系列之一的《三生三世步生蓮》，是繼《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》第三部小說改編而來的影視作品，劇情上不同於《十里桃花》白淺、夜華，以及《枕上書》東華帝君、白鳳九，《步生蓮》將著墨在成玉元君和連宋的故事，而網路上也有傳言男女主角的人選將會是龔俊和趙露思。

【相關圖輯】史上最強10大陸劇《延禧攻略》封宮鬥劇經典《三十而已》衰在爛尾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

延伸閱讀：

盤點近幾年「熱度最高的現代陸劇」Top7！吳磊《愛情而已》僅獲第5，「冠軍」CP真的太甜了

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】