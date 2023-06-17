廣末涼子出軌｜6位藝人形象插水　吳亦凡疑遭化學閹割傳牙籤不保

撰文：女人我最大
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【廣末涼子出軌】廣末涼子坦承出軌、陳綺貞被舊愛控訴是雙面女、許傑輝深陷性騷疑雲，藝人形象崩塌事件不斷傳出，演藝圈甚至還有爆出逃漏稅以及犯法的醜聞跌破眾人眼鏡，以下就盤點6位人設翻車明星，當中有些人直接葬送演藝生涯，有些人則淪為階下囚。

一、廣末涼子

42歲的日本女星廣末涼子，擁有清新亮麗的形象，但日前卻突然被爆和米其林名廚鳥羽周作傳出不倫，如今更因狗仔公開兩人的「偷情日記」而改口坦承出軌，並在IG以親筆信向外界道歉，一瞬間女神形象破滅，廣告代言也通通被撤下，對比去年才得到「最佳母親獎」的模樣，可說是不勝唏噓。

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二、吳亦凡

大陸藝人、前EXO人氣成員吳亦凡，於2021年遭網紅都美竹指控以「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，其中還有未成年，最終遭法院判處13年有期徒刑附加驅逐出境，必須在大陸坐牢到45歲才能出獄，昔日的頂級偶像淪為階下囚，完全就是標準自毀前程的代表。

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三、陳綺貞

歌手陳綺貞被封為「文青女神」，出道多年形象一直很好，和恩師鍾成虎拍拖多年，原本是恩愛的小倆口卻在2019年突然宣布分手，同年陳綺貞還被狗仔拍到當街激吻已婚男子，更被正宮冠上「披了文青外表的慾女」的封號，當時前男友鍾成虎還力挺她不是這樣的人，沒想到日前鍾成虎突然在社群上控訴陳綺貞的罪狀，包含了要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司，還在半夜用簡訊欺凌同事等等，踢爆她是精神虐待人的雙面女。

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但陳綺貞則要求鍾成虎道歉，不然就走法律程序，甚至有陳綺貞的前同事為她平反「這樣的人怎麼會是公主，怎麼會是壞人？」目前雙方各說各話，在外界眼裡都是霧裡看花，究竟真相為何恐怕只有當事人心裡最清楚了。

四、許傑輝

資深演員、知名戲劇老師許傑輝，擔任兒童節目《下課花路米》主持人長達十年，近期更接下《我的婆婆怎麼那麼可愛2》的拍攝，原本給人憨厚老實形象，日前卻接連遭網友和女星黃云歆指控性騷擾，要求交「性感作業」和「性愛配音」。

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甚至連中信兄弟啦啦隊正妹成員短今也是受害者，如今許傑輝在臉書發文宣布「本人自即日起退出演藝事業，並停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」被網友狠批道歉根本毫無誠意，從受人敬重的師長，變成了過街老鼠人人喊打。

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五、王力宏

金曲歌王王力宏在2021年被前妻李靚蕾爆料私生活淫亂，讓原本零負評的形象瞬間崩塌，還屢屢遭蕾神打臉，甚至被網友戲稱「宏慌之力」、「見宏就休」。如今雙方在美國的離婚訴訟已經終結，但王力宏的完美人設也早已一去不復返。

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六、鄭爽

大陸女星鄭爽過去以《微微一笑很傾城》爆紅，一直給人爽朗清新的好形象，卻在2021年爆出找逃漏稅、代孕生子以及棄養醜聞，重創演藝形象，被外界狠批毀三觀，就連後援會的死忠粉也脫飯，事件爆發後鄭爽鮮少公開露面，幾乎快從演藝圈消失。

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