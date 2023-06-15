「你胸部好像豆腐」　啦啦隊女神短今：遭許傑輝約到小房間摸胸

台灣女演員黃云歆14日指控10年前曾遭台灣男藝人許傑輝性騷擾，獲得不少藝人聲援，而中信啦啦隊員短今（胡馨儀）也在社交網站發文透露自己也是受害者之一。



短今稱，當時許傑輝在小房間問她能不能摸她胸部，還是大學生的她不知該如何反應，就這樣讓許傑輝得逞，至今對她來說還是很深的傷痛。

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短今當年也上過許傑輝的表演課，當時許傑輝告訴她，有個可以成為螢幕背板女主角的機會，要她在小房間換上馬甲給他看，她以為是演員的試鏡，乖乖照做。

沒想到許傑輝竟說她的胸部好像豆腐，還問她是不是假的，她尷尬說不是，「接著他說可以摸摸看嗎？我整個石化在原地，當時我還是大學生，沒有遇過這個事情，完全不知道要如何處理……只能讓導演得逞了」。

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她後來還是沒有得到那個角色，後來她聽工作人員說，才知道角色早就另有人選。

而劇團演出結束以後，許傑輝還傳訊給她，要求她傳性感自拍照，聲稱這是表演訓練。

事隔多年，她看到黃云歆的發文，才有勇氣說出這段往事。

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