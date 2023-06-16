徐若瑄自揭出道初期被一男星揩油：想賞他六巴掌！選擇啞忍有苦衷
撰文：聯合新聞網
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徐若瑄今日以公益大使身份，響應台灣現代婦女基金會發起的「手拉手用愛守護行動」，為受家暴者發聲，而近期台灣性騷擾議題也持續延燒，她思索了一下，勇敢透露「很小的時候」拍戲遇到男演員假公濟私，讓她直呼氣到：「想賞對方六巴掌！」
徐若瑄坦言出道得早，身邊一直有工作人員的保護，很少一個人，就連住酒店因為不敢自己睡，所以也很少獨處，除了寫歌會一人外，其餘時間身邊都有工作夥伴，所以較容易免於被外人騷擾的狀況，不過一次拍戲卻被男對方借拍戲「假公濟私」乘機揩油。
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徐若瑄回憶，一場吻戲要拍到一個很漂亮的全景，鏡頭已經拉很遠，她語帶保留的表示「但對方依然還在戲的狀態裡」，她補充：「一個對手男演員，假公濟私，但我太心疼工作人員，當下選擇把戲做完。」回想起來直呼：「想賞他六巴掌。」至於現在是否還會遇到？她說：「永生不必再見！」
徐若瑄分享此事的原因，是希望提醒女演員要好好保護自己：「拍戲難免會有各種喜怒哀樂，如果再給我一次機會，我會直接賞他六巴掌，但當時年紀小我也會害怕，我現在比較成熟了，會覺得自己的安全是最重要的，現在的我會讓這場戲拍不成！請導演想辦法怎樣把這場戲做結束。」
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