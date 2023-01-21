47歲徐若瑄低GI減肥菜單　養出小鳥胃、川字肌：早餐只飲一匙油？

女神徐若瑄今年已經47歲，身材卻如剛出道般窈窕，甚至練出迷人川字腹肌！



日前，徐若瑄更大方分享「一日三餐減肥菜單」，餐餐離不開白烚蛋、水煮雞肉，加上水煮秋葵或青菜，更釣出盧廣仲回應︰「姐，吃一些白米飯也不錯，能補氣。」可見徐若瑄為了穩坐女神寶座，確實付出許多努力呀！

47歲徐若瑄減肥菜單，輕鬆保持苗條身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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徐若瑄減肥菜單

1. 早餐一湯匙橄欖油＋醋，排便超順暢

徐若瑄過去曾透露，許多人推薦168輕斷食減肥法：「我當然也試過，不過這個方法不太適合我。」因此，徐若瑄的減肥菜單中，早餐會先喝一湯匙的橄欖油，加上幾滴醋，補充不飽和脂肪酸，不只有飽足感對於排便也超有效！

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2. 午餐、晚餐「水煮」是重點

至於午餐及晚餐，徐若瑄則是超有毅力的只吃白烚蛋、水煮雞肉，搭配西蘭花或毛豆等蔬菜，且全部只用松露海鹽調味！另外，徐若瑄也透露，有時若吃膩水煮餐，會以乾煎櫛瓜、乾煎香菇與松子生菜沙律搭配，讓水煮餐不再無聊。

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3. 「低GI水果」控制血糖、增加飽足感

水果的部分，徐若瑄則表示，平時只吃番石榴、牛油果、蘋果等富含纖維質、抗氧化劑的「低GI水果」，不僅能幫助控制血糖，更能增加飽足感！最後，附上徐若瑄的減肥名言：「想減肥，我們先要把胃縮小，養出小鳥胃。」一起努力瘦成一道閃電吧！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】