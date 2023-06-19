許傑輝對準胸部「落手」撩完裙底再搣大髀 當眾性騷擾畫面惹公憤
撰文：聯合新聞網
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許傑輝涉入多宗性騷擾紛爭，宣布退出演藝事業後，黑料卻沒因此停止，陸續爆出曾對工作人員、表演課學生性騷擾，還有網友挖出，他過去在節目上男扮女裝，藉機用手指狂戳女演員的胸部，短片中警告男學生：「將來長大很可能會變成色情狂！」對比他自身，相當諷刺。
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許傑輝被挖出，在2015年的節目《校花來了》中，飾演保守的中年女舍監，為阻止米恩綺飾演的女學生穿著火辣，一邊碎念：「你看看你穿衣服，永遠都是東露一塊西露一塊。」一邊用手指狂督米恩綺的胸部、腰、屁股，還捏大腿，誇張舉動讓網友看傻眼。
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