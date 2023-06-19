宥勝認性騷擾　10年前與型男溫昇豪濕吻卻現生理反應　性取向成謎

台灣男星宥勝一直都是頂著好老公、好爸爸形象，如今爆出對女員工舔耳、解內衣、從背後環抱；而他昨（18）日道歉，「面對曾經犯過的錯，我不會逃避。」事實上，宥勝早在10年前因與男星溫昇豪濕吻「下面腫一大包」，還一度被質疑是同志。



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女員工在社交平台爆料，載宥勝回家的時候，對方竟連續兩次抓她胸部。另一名女子則是指控，宥勝進入女同事家中：「跨坐在她身上強吻、舔耳、解開內衣。」

對於種種指控，宥勝昨日道歉，對曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉：「非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

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事實上，宥勝「衝動反應」也並非第一次，2010年出演電影版《犀利人妻》時，首週全台就賣3500萬台幣，他在慶功會上兌現承諾，與另一男主角溫昇豪當眾表現「男男濕吻」。

怎料，宥勝親吻後下體隆起、疑似起了生理反應，畫面全被拍，甚至被外界猜測是同志，還榮登同志熱門天菜；怎料如今結婚生子，卻爆出性騷擾風波。

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