台女星遭性騷擾「被逼用乳溝夾朱古力」金剛前度小嫻機警3招救援

57歲台灣資深藝人、當地演藝圈知名戲劇老師許傑輝，近日遭性騷擾醜聞纏身，昨（14）日32歲女星黃云歆具名指控許傑輝10年前上課時涉性騷擾，不僅要求她交「性感作業」，還要她用乳溝夾朱古力，所幸當時金剛前度小嫻（黃瑜嫻）出手，身為目擊者的她3個動作解救，被網友群起狂讚是真正的女神。



黃云歆昨在社交平台發文稱2013年自己還是學生時，以舞者身分甄選上由許傑輝導演的舞蹈劇《臺灣舞孃》，她指控排練期間遭導演性騷，許傑輝不僅拿情色照片給她看，要她交「性感作業」，甚至拿朱古力到她胸前比畫，低聲問「妳可以夾得住嗎？」讓她非常不舒服。

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所幸當時小嫻出手解救，她很機警找理由問黃云歆行動電源在哪，藉機將她帶開。黃云歆對小嫻說許傑輝要她別穿胸罩，下面穿一件小褲褲就好，還要將馬甲、內衣、丁字褲等穿給他看，說是交性感作業。對此，小嫻教導黃云歆直接告訴許傑輝：「我請家長帶我買性感內衣，家長很生氣問我為什麼要穿這麼暴露？」認為把暗地裡的事情攤在陽光下，他就不能傷害女生，黃云歆直呼：「這成為了我強而有力的後盾！」

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貼文一出震驚演藝圈，而小嫻也在底下留言證實黃云歆說的人是她，小嫻寫下：「妳好勇敢，好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希望未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇。」該則留言至截稿前已有逾8千按讚數，網友激讚小嫻「還好有你在」、「當下那幾句話一定成了被害者很重要的浮木，謝謝你挺身而出」、「謝謝你當時一個念頭的出手」、「還好有妳，這是多麼可怕的事」、「謝謝妳的細心跟勇敢救援」、「真正的女神」，就連雞排妹鄭家純也發聲謝謝她。

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