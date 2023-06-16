許傑輝：我想和你上床！10年前當眾性騷擾女學生 過程惹全台震怒
撰文：中天新聞網
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【許傑輝性騷擾】57歲台灣資深演員許傑輝近日性騷擾事件連環爆，女星黃云歆出面控訴10年前曾遭要求「朱古力夾乳溝」、「私下繳交性感作業」，一名叫KiKi的植劇場學員也爆料，許傑輝過去把她叫到辦公室告訴她「要是我年輕十歲，我也想和你上床！」，讓女子當下就哭了，騷擾言行令外界震驚。
一名曾在「植劇場」上過課的學員KiKi透過女星黃云歆爆料，過去許傑輝擔任表演老師對她言語性騷擾的故事，過去許傑輝是「植劇場」的表演老師，他將KiKi叫到辦公室對她說，「Kiki你就是辣，接近你的年輕男生就是想和你上床（打炮）不是為了你的演技，要是我年輕十歲，我也想和你上床！」講些羞辱她的話，讓女子當下就哭了。
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雖然當時旁邊還有其他人，但是這件事情到王小棣老師那邊就停住了。
面對一連串負面指控，許傑輝先前在臉書宣布退出演藝圈：「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季，也已經將他的班表先拉掉，會不會續拍仍是未知數。
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