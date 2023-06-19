小S自爆初出道與大S同被性騷擾　遭「某大哥」上下其手靠媽媽解圍

近期「台灣MeToo」事件衝擊當地政治、演藝圈，許多過去的性騷擾、欺凌案例都浮上檯面。小S（徐熙娣）過去也曾在節目《小姐不熙娣》中透露，剛出道時與大S（徐熙媛）一起上通告時，曾遭到業界大哥吃豆腐。



如今已是台灣主持天后的小S談起過去被騷擾的經驗，她透露，剛出道和姊姊一起上通告，沒想到遇到業界大哥對倆人不停上下其手，甚至硬是要將她們摟入懷中，幸虧和徐媽媽說之後，都會陪同上節目，才沒有再發生類似事件。

【圖輯】小S還原初出道時與大S被「某大哥」性騷擾的完整過程（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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而節目來賓王彩樺也分享許多類似事件，她提到20、21歲曾因為拍戲遭大哥當場吃豆腐，在拍攝跳舞的過程，大哥就直接將手放上自己的胸部，導演也沒有喊卡，她說：「事後不敢吭聲，因為大哥還是很有知名度的。」此段經歷讓在場來賓都相當震驚，也好奇到底是誰，不過她說，這位大哥現在已經沒什麼在拍戲了。

【同場加映】台灣MeToo｜「你胸部好像豆腐」 啦啦隊女神短今：遭許傑輝約到小房間摸胸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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