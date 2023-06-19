黃子佼性騷擾｜21年前要求未成年少女全裸驗身：確認身上有沒有疤

黃子佼19日中午發影片道歉認了曾對少女強吻，誘騙拍裸照，PTT有網友就挖出21年前，黃子佼就曾被傳媒爆出，徵選美少女時要求對方脫下內衣驗傷疤。



PTT上有網友發文表示「當時的新聞被輕輕帶過，這回......」，並轉發了2002年一篇新聞，是關於黃子佼要求未成年少女脫內衣驗身，根據當時報導指出，美少女李筱喬在上節目《綜藝戰艦》時，驚爆自己16歲參加偶像雜誌美少女選拔時，曾被主考官要求脫掉上衣，而那位主考官就是黃子佼，當時黃子佼的回應先是疑惑問：「她是誰？」

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接著又面色凝重說：「這個妹妹，是不是會錯意」，之後李筱喬接受傳媒訪問時，回憶當時由工作人員帶到一間約10坪大的小會議室，黃子佼稱因為可能要拍泳裝照，所以確認看看她身上有沒有疤，她脫掉T恤後，黃子佼看了一會，又開口問可不可以把內衣也脫掉，當下李筱喬就立即拒絕，黃子佼愣了一下後，就低頭叫她出去。

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