黃子佼：姓賈的是妳追我！賈靜雯被點名倒追　26字回應急撇醜聞

撰文：聯合新聞網
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【黃子佼】台灣性騷擾事件連環爆，黃子佼被爆強吻少女拍裸照，他在Facebook連發3影片道歉後，卻以毀滅式爆料曾國城等18人的往事，事後影片已全刪除，而影片中，黃子佼爆出：「姓賈的，是妳追我的耶，後來又不理，我明明喜歡的是蔡燦得。」此話一出，被點的賈姓女星無端中槍，賈靜雯和賈永婕也分別發聲了。

賈靜雯透過經紀人回應：「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望。」賈永婕被問和黃子佼是否有關聯，她則回應：「真的沒有。」

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