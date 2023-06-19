黃子佼：姓賈的是妳追我！賈靜雯被點名倒追　26字回應急撇醜聞

【黃子佼】台灣性騷擾事件連環爆，黃子佼被爆強吻少女拍裸照，他在Facebook連發3影片道歉後，卻以毀滅式爆料曾國城等18人的往事，事後影片已全刪除，而影片中，黃子佼爆出：「姓賈的，是妳追我的耶，後來又不理，我明明喜歡的是蔡燦得。」此話一出，被點的賈姓女星無端中槍，賈靜雯和賈永婕也分別發聲了。



賈靜雯透過經紀人回應：「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望。」賈永婕被問和黃子佼是否有關聯，她則回應：「真的沒有。」

【圖輯】點圖放大看更多賈靜雯靚相👇👇👇

+ 28

【相關圖輯】黃子佼自揭性慾強1天自慰3次 10歲時直擊母親床戰小王：病態養成（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

演藝圈性騷連環爆！女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】