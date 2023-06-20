黃子佼最新傷勢曝光　入住加護病房「無法言語及表達」

台灣metoo風波愈演愈烈，6月19日著名台灣主持人黃子佼，開直播承認自己曾強吻、誘拍裸照少女，再一連扯出13名藝人醜聞，及後竟傳出因情緒不穩緊急送醫，最迎傷勢曝光竟「無法言語及表達」。



黃子佼自拍影片承認過錯後一度失聯，太太孟耿如與好友們緊急找尋後將他送院。（IG：@summer1991720）

黃子佼連發3條道歉影片，除了反省年輕時的錯事，還說了很多厭世的話，包括玉米以後不會記得有這樣的爸爸，請大家以後照顧太太孟耿如，語氣中充滿沮喪。及後即傳出失聯，送院消息。據知中午12時許救護人員接獲報案，黃子佼左手腕、左胸口遭利器割傷，疑似情緒不穩自殘、意識不清，緊急送到台北長庚醫院後現時生命跡象穩定，後有消息指出他轉送往林口長庚醫院繼續接受治療。

黃子佼直播承認係涉事人，更直認心裡有點變態。（fb@黃子佼）

太太孟耿如在19日下午曾在醫院外會見傳媒，哽咽表示：「我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」根據台媒報導，孟耿如經紀人6月20日透露黃子佼病況：「佼佼在加護病房有短暫清醒，但仍無法言語及表達。但目前已經沒有生命之虞，謝謝大家關心」。

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