視網膜成台娛圈#MeToo首個男受害者　遭女同事性騷擾：的確毀了我

視網膜視網膜】網紅「視網膜」在2015年創建YouTube頻道《眼球中央電視台》，獨特諷刺時事的手法吸引120萬人訂閱，豈料他日前突拋停更震撼彈，而後轉戰電視圈擔任《全明星辯論會》的司儀。當時他說這是人生下一階段的規畫，不過，近日視網膜向週刊透露，實際上影響他關台的，是有位女員工對自己性騷擾，對方還大肆在外宣稱兩人正交往，時至今日仍讓他不寒而慄。



據《鏡週刊》報導，對視網膜性騷的L女是經由合夥人的引薦下進入公司，主要負責管理項目，當時視網膜基於合夥人的擔保，及L女做事看似可靠，因此相當信任對方。不過在2021年，L女逐漸顯露狼性，當時視網膜在台北市北投買下新宅，L女以「喜愛北投環境」為由也搬到視網膜家附近，還主動要求接送視網膜上下班，不料L女竟藉機向同事、共同友人造謠各種不實情節，並聲稱兩人在低調交往。

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此外，她還散播「視網膜摸我大腿」、「視網膜用眼神暗示要上床」等遐想，將視網膜塑造成控制欲極強的恐怖情人，甚至在某次公司旅遊，L女酒醉失態強行抱住視網膜，更牽手用胸部碰他說：「我們永遠不要分開。」令視網膜頭痛不已。不過，視網膜考量自己兩人有權利不對等之關係，也礙於公司經營，選擇隱忍，直到現在頻道收攤後，他才將其公開。關於性騷案件是否影響關台？他則坦言：「雖然還有其他原因，但的確毀了我對人性的信任。」對他影響深遠。

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