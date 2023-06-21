黃子佼被印度神童同門斷言「今年遇死神」7月恐爆更多巨星醜聞
黃子佼6月19號將演藝圈炸得四分五裂後，突受傷緊急送院，當晚送進加護病房，昨（20）日稍早出院。對此，「印度神童」阿南德同門、台灣首席吠陀占星師李靜唯直言，黃子佼今年正好走「死神」。
李靜唯在社交平台發文，最近政壇、演藝圈大震盪，是因為金火合相在巨蟹、太陽在雙子，越接近7月，會有越多出乎意料之外的「巨星」落馬，尤其男人與女人之間的情感與墮落，八卦多到眼花撩亂。
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至於黃子佼一事，李靜唯也用塔羅牌算過了！李靜唯直言，今年竟然走「死神」，真的是業力引爆：「『死神』絕對是一種長期累積的弊端與行為模式最後公諸於世～『壽終正寢』的概念。」
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李靜唯近一步斷言，「死神」對應天蠍座，也會導致黃子佼有強烈的報復心態。此外，李靜唯表示，看到黃子佼流年「死神」，讓她想起多年前台灣總統府前發言人丁允恭，也是在「死神」流年爆發性醜聞，如今早已黯然退出江湖。
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