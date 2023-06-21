黃子佼被印度神童同門斷言「今年遇死神」7月恐爆更多巨星醜聞

黃子佼6月19號將演藝圈炸得四分五裂後，突受傷緊急送院，當晚送進加護病房，昨（20）日稍早出院。對此，「印度神童」阿南德同門、台灣首席吠陀占星師李靜唯直言，黃子佼今年正好走「死神」。



李靜唯在社交平台發文，最近政壇、演藝圈大震盪，是因為金火合相在巨蟹、太陽在雙子，越接近7月，會有越多出乎意料之外的「巨星」落馬，尤其男人與女人之間的情感與墮落，八卦多到眼花撩亂。

【懶人包】台版#MeToo｜炎亞綸耀樂懶人包 偷拍16歲少年性愛片 連劈3男床上躺其他男生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

至於黃子佼一事，李靜唯也用塔羅牌算過了！李靜唯直言，今年竟然走「死神」，真的是業力引爆：「『死神』絕對是一種長期累積的弊端與行為模式最後公諸於世～『壽終正寢』的概念。」

【懶人包】台版#MeToo｜黃子佼性騷擾懶人包「拖18藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

李靜唯近一步斷言，「死神」對應天蠍座，也會導致黃子佼有強烈的報復心態。此外，李靜唯表示，看到黃子佼流年「死神」，讓她想起多年前台灣總統府前發言人丁允恭，也是在「死神」流年爆發性醜聞，如今早已黯然退出江湖。

【相關文章】「你胸部好像豆腐」 啦啦隊女神短今：遭許傑輝約到小房間摸胸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

黃子佼爆料「大小S嗑藥」你信嗎？ 網路民調竟一面倒

【本文獲「TVBS」授權轉載。】