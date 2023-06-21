NONO殘廁強暴少女「受害者近20人」小紅老師揭3特徵：下面非常大
撰文：TVBS新聞網
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【NONO】台灣直播主「小紅老師」今（21）日開記者會，控訴遭NONO（陳宣裕）性騷擾，甚至在近20位受害者中，其中有2人遭到性侵，還有人被手指進入。小紅老師現場更唸出受害者傳給她的訊息，還原遭到NONO性侵的過程，說出NONO的特徵，至少有2人說NONO的下面「很大」。
小紅老師表示有位櫃姐在7、8年前認識NONO，NONO某天在櫃姐下班時說要送她回家，因下班時已沒有捷運，所以櫃姐就答應NONO，沒想到遭到對方載到公廁侵犯。
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小紅老師唸出該受害女性的指控：「當時他（NONO）開X5，我一上車他就把手伸到我的大腿摸來摸去，說他很愛絲襪，接著開到市民大道的地下停車場，把我拉進身障廁所，在裡面進行一切，無套中X，當時的我真的嚇壞了。」
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該位櫃姐後來換了工作，沒想到NONO還到她的店堵人，直到櫃姐說要報警NONO才消失，至於櫃姐當時沒講出來，是因為她自認是路人但對方是藝人身分，加上沒有證據，所以隱忍到現在：「他的手毛很長，他的腿毛也很長，他的那邊非常大，所以我記得我非常痛。」小紅老師要求NONO道歉，並呼籲受害者站出來。
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