黃子佼揭「已婚女星婚內出軌」身份曝光？知情者點出2特徵：6個字

黃子佼爆料，13名藝人的「醜陋一面」，直指一位已婚女歌手外遇製作人。對此，台灣資深媒體人粘嫦鈺不藏了，直接抖出「已婚女歌手」身分特徵。



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粘嫦鈺在節目《小記者大明星》指出，這個「已婚女歌手」身分特別難猜，「心裡也跑過幾個OS」」，但心裡卻是有個答案。粘嫦鈺曝光女歌手2大特徵，一、黃子佼和這名女歌手一定有交情，或許曾是追求或交往對象，「他對她有愛、也有恨。」

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二、已婚女歌手名字「有6個字」。粘嫦鈺直言，我其實不太相信他（指黃子佼）爆的這個料，其實我不太相信這個事情，但是如果要用蛛絲馬跡去追這個女歌手，名字就是6個字，我得到的訊息，我也是聽來的，各地的訊息量。」

粘嫦鈺強調，「我要學佼佼喔，我很多事情都是聽來的，我採訪來的、聽來的到處都有！」直言所有消息都是各地蒐集來的，利用蛛絲馬跡查出這個女歌手身分。

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