黃子佼稱被大小S強迫吸毒　葛斯齊加碼爆料販毒藝人特徵：姓黃…

黃子佼日前毀滅式爆料，提到大小S當年強迫他吸毒。如今狗仔葛斯齊在節目上加碼透露，指稱他遇過大小S的藥頭，而且藥頭是透過「黃姓藝人」轉交毒品。不過葛斯齊直言他沒有證據，而這名黃姓藝人也不是黃子佼。



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對此，大S經紀人直接否認，她表示：「大家以常識想想，如果長期天天用藥的話，有可能20年間直到大S離婚之前完全沒有吸毒傳聞嗎？這20年姐妹倆天天用藥的情況下會外表會長成什麼樣？還能夠思路清晰照常主持節目、出席代言活動？更不用說還參與了2部實境節目錄影被數十台機器24小時拍攝著？」

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經紀人說，大小S不多解釋，是因為不希望讓這些充滿負能量、紛紛擾擾的事件影響到閱聽者的心情。但現在葛斯齊公然上節目談論，已經涉及毁謗。「一切相關不實報導與言論皆已委託律師蒐證中，請爆料者與媒體自重！」

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