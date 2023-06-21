黃子佼性騷擾｜孟耿如4年前細佬突離世　醫院外一句話惹網民心疼

黃子佼風波，讓人最心疼的或許就是他的妻子孟耿如。由事發後出面受訪，堅強、忍住不哭的狀態讓大批網友看哭，湧入孟耿如臉書留言！會這麼悲傷，就是因為孟耿如4年前才痛失23歲的弟弟，如今枕邊人又遇上這人生難關。



黃子佼妻子孟耿如表示：「至少我認識佼之後，覺得他有非常努力在做改變，還有很努力，希望給大家正面好的能量。」孟耿如語帶哽咽神情憔悴，現身醫院接受媒體訪問，19日黃子佼風波爆發送院後，孟耿如一路緊跟，這段話讓不少觀眾眼眶也跟著紅了。

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孟耿如：「謝謝大家關心我們是一家人，發生什麼事情我們都會一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」孟耿如努力忍住不要淚崩，字字句句都很堅定，孟耿如這回從頭到尾都陪伴在黃子佼身邊，網友看完紛紛湧入她的臉書留言，要她加油，適時求援，相信一切都可以度過，大家會這麼心疼正是因為孟耿如4年前，才遭遇人生重大變故，痛失親生弟弟。

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孟耿如透露：「其實在他過世之前，我已經想要做（畫畫）這件事情，更可以義無反顧地去做這件事情，算是上天送給我一個禮物。」孟耿如曾接受台媒《TVBS》專訪表示，她靠待在工作室畫畫隔絕紛紛擾擾，或許黃子佼也給了她許多空間，夫妻倆會相遇據傳黃子佼2013年主持了，孟耿如主演的電影《世界第一麥方》記者會結緣認識。

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孟耿如：「可能是他比較有幼稚的靈魂，正好取到了平衡點，生命在這時候相遇，未來繼續走下去。」本來不覺得自己獨立的孟耿如，與黃子佼交往後非得獨立，畢竟黃子佼實在太忙，還好一切調適地還算不錯，如今兩人又遇到人生大課題角色互換，孟耿如要陪伴黃子佼度過眼前難關。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】