黃子佼事隔14年喪鬧前緋聞女友夏宇童　小S一早估到：犯了他大忌

撰文：聯合新聞網
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黃子佼日前發影片認了性騷，卻還加碼爆出13位藝人的黑歷史，引發軒然大波，其中就提到當年認愛夏宇童，但是對方卻否認，忍不住大罵「始終不承認，著猴喔！（台語，意即表現如猴子一樣瘋瘋癲癲）」，過去夏宇童上《康熙來了》在節目否認與黃子佼有在一起，小S就直呼這已經犯了黃子佼的大忌。

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近來網上又有網友整理出過，過去與黃子佼傳過緋聞的女星，上《康熙來了》節目的片段，其中2009年當時週刊爆出黃子佼與夏宇童的戀情，當時黃子佼主動認愛，不過夏宇童卻透過經紀公司否認，之後夏宇童上《康熙來了》，面對主持人小S與蔡康永的各種逼問，她都堅決否認這段戀情，只稱兩人是好朋友，這小S忍不住說：「這是犯了黃子佼的大忌。」

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