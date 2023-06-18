廣末涼子丈夫突開記者會　讚對方是好妻子、好媽媽暫不會離婚

日本著名藝人廣末涼子的丈夫井筒順18日中午突然舉行記者會，開場先90度鞠躬道歉，緊接著強調「廣末涼子從來都沒有放棄育兒」，對自己而言是位非常棒的妻子，亦是孩子們最好的母親；不過，井筒順記者會途中，數度扯到戰爭、核子武器、震災、核能發電等話題，也讓許多網友摸不著頭緒，紛紛表示傻眼。



井筒順18日開記者會回應妻子外遇事件，除了透過媒體向社會大眾致歉外，更是多次稱讚廣末涼子婚後的好，同時為對方辯護，認為她太年輕就進入演藝圈，遇到比現在更多的壓力，「所以認真又乖巧的她內心崩壞了」，還透露自從與對方結婚後，收過各種恐嚇、威脅信，但自己並不會追究。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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井筒順透露，妻子每隔一段時期精神狀況就會不穩定，曾向他提過離婚，當時他暫時搬到工作室，而後來報導出刊後，廣末涼子哭著向他道歉，目前沒有離婚打算。

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不過，井筒順在記者會上一度走鐘，大談自己正在做「反核」的活動，還扯到戰爭、核子武器、核能發電、SDGs永續經營、震災、戰國時代、江戶時代等話題，隨後才又聊回廣末涼子；此行為讓許多看直播的網友大傻眼，認為井筒順根本不知所云，還提油救火。

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