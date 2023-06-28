黑人陳建州22年前強吻Selina秒淫笑　女方嚇到尖叫：為什麼有舌頭

如今臺灣演藝圈的MeToo事件再爆出一個受害人為黑澀會美眉大牙（周宜霈），而加害人被指為黑人陳建州。雖然男方已經發聲明否認，但是有其他的黑澀會美眉成員表示早已經知道這回事。



【圖輯】點圖放大逐格睇「黑人陳建州22年前強吻Selina」👇👇👇

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黑人的愛妻人設一夜之間崩塌，各種爆料和昔日傳聞也不斷出現，一段22年前的影片還因此浮出水面，當中就涉及了S.H.E.的Selina。該節目為《TV三賤客》，當時剛剛出道的Selina登上節目成為嘉賓，參與名為「Kiss新幹線」裡的遊戲單元。這個遊戲需要Selina戴上眼罩坐在座位上，而陳建州則塗上口紅，然後借助一條軌道滑向Selina。如果要保住自己，Selina必須及時按下暫停的按鈕，才可以阻止被黑人親到臉上。豈料Selina真的未能及時按下暫停鍵，結果黑人就當場親上去。

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Selina摘下眼罩後略顯錯愕，並直言：「為什麼我覺得有舌頭的感覺！」而當時在場的嘉賓都起哄指責黑人。22年前社交媒體平臺以及網路都還不盛行，因此事件不會像如今一般廣傳，但是S.H.E粉絲們有寫信到電視臺投訴，這件事情才因此引起了討論和關注。當時S.H.E所屬的唱片公司也對此事提出嚴正抗議。最後事情被鬧得嚴重，黑人在節目中向S.H.E和唱片公司道歉後，風波才漸漸平息。

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