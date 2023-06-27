黑人陳建州11年前遭范瑋琪踢爆「有4個正宮」妻苦呻：我才是小三
黑人陳建州27日遭女星大牙（周宜霈）控訴性騷，大牙27日發文指出，老闆「陳先生」在11年前，帶著她赴香港出差時，強行進入她的房間，除了言語騷擾外，疑似還想對她性侵。而網友也翻出先前「范范」范瑋琪在節目上的發言，當時2人才結婚1年，就控訴「陳建州有4個正宮」。
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范瑋琪2012年登上小S、蔡康永主持的《康熙來了》，當時與陳建州結婚才1年，她便自爆「其實我才是小三」，下秒還補充說道：「沒有，我可能還排不上小三」，透露只要她不在家，陳建州會立刻打電話找「正宮」來家中，一起玩遊戲，還加碼爆料「正宮才是我們家的主人」。
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不過，其實范瑋琪口中「陳建州的4個正宮」，正是其好友男星王宏恩、哈孝遠、唐志中、劉光遠；當時王宏恩也表示，只要范瑋琪不在家中，陳建州就會打電話給他，並讓他「趕快來」，而一旁的唐志中聽完，忍不住揶揄：「這種口吻跟偷情的的很像」。
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如今陳建州面對大牙指控「性騷擾」，委託律師發出聲明，表示「周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任」，其妻子范瑋琪則透過經紀人發出共同聲明，力挺老公。而大牙針對黑人的聲明，再次回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」
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