黑人陳建州長文否認霸王硬上弓 大牙周宜霈秒反擊：公道自在人心
撰文：聯合新聞網
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大牙（周宜霈）今日拋出震撼彈，指稱她在黑澀會時期遭到老闆黑人強押上床，還稱老婆范范就不愛這事，對她進行性騷擾。
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黑人今天透過律師發表聲明，表示2012年7月香港製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。並表示當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控,無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。
針對聲明，大牙方面剛才回應「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。
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